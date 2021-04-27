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緬甸民主派號召新不合作運動 停付電費不還農貸

編譯中心／綜合26日電

路透報導，緬甸反政變的異議人士今天呼籲民眾擴大抗爭，停止付電費和農業貸款，並讓他們的孩子不去上學，對緬甸軍政府領袖敏昂萊(Min Aung Hlaing)在東南亞國家協會(ASEAN)高峰會的承諾嗤之以鼻。

就在敏昂萊在印尼舉行的高峰會上達成協議的隔天，緬甸的大城市25日發生零星的抗爭活動。

敏昂萊並未聽從釋放政治犯，包括釋放被罷黜的民選政府領袖翁山蘇姬(Aung San Suu Kyi)在內的的呼籲，而這項東協協定也欠缺結束這場危機的時間表。

緬甸軍方是在2月1日以大選舞弊為由發動政變，逮捕翁山蘇姬和她所領導的全國民主聯盟(National League for Democracy)其他官員，引發緬甸各地的反政變示威、以及不服從運動。

緬甸軍方已升高對致命武器的使用，來尋求平息大規模的反軍方示威。據估計，自政變以來已有750人遭到殺害。

國際援助機構警告，以罷工為主的公民不服從運動，已經傷害緬甸經濟、並升高饑荒的可能性。

親民主活動人士呼籲從今天起擴大抗爭，拒絕支付電費和農業貸款，而且不要讓孩子去上學。

軍政府發言人並未回應置評要求。

緬甸活動人士批評東協高峰會做出的五點協議內容，包括終止暴力、展開各黨間的對話、接受援助，以及指派一名東協特使獲准訪問緬甸。

這項協議並未提及政治犯，儘管會議聲明表示，東協會議已聽到釋放所有政治犯的呼聲。

緬甸 貸款 翁山蘇姬

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