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印尼潛艦斷三截 神鋤號53官兵全歿

編譯羅方妤╱綜合25日電
印尼軍方25日公布在現場找到的潛艦官兵逃生衣。（歐新社）
印尼軍方25日公布在現場找到的潛艦官兵逃生衣。（歐新社）

印尼軍方25日表示，他們在峇里島附近水域的海床，尋獲斷成三截的失蹤潛艦「神鋤號」。印尼武裝部隊總司令哈迪說，艦內53名官兵全數罹難。

當局表示，他們25日清晨在發現潛艦地點收到訊號，當地水深超過800公尺，水壓遠超過「神鋤號」艦身承受上限。救難人員隨後使用新加坡提供的潛水艇，拍到「神鋤號」殘骸畫面。

印尼海軍參謀長馬格諾表示：「我們找到一些神鋤號的殘骸，潛艦斷成三截。」當局說，他們尋獲許多神鋤號零件，包括錨及供發生緊急狀況穿著的螢光橘防護服裝。

印尼海軍25日公布照片，顯示在八百多公尺深海發現「神鋤號」潛艦殘骸。（美聯社）
印尼海軍25日公布照片，顯示在八百多公尺深海發現「神鋤號」潛艦殘骸。（美聯社）

印尼總統佐科威形容罹難船員是「愛國者」，並說：「所有印尼民眾對這起事件表達深刻的哀傷，尤其是船員家屬。」

潛艦21日進行演習時，準備演練下潛發射魚雷，隨即失聯。印尼海軍隨即派出軍艦、飛機和人員搜尋，希望在潛艦氧氣用盡前找到可能的生還者。然而，武裝部隊總司令哈迪25日表示，潛艦的狀況顯示不可能有生還者，「艦上53人都已喪生」。

當局尚未解釋事故原因，但表示潛艇當時可能停電失去動力，使船員無法浮出水面。他們否認潛艦爆炸的說法，稱證據表明潛艦是在深處被巨大水壓壓碎。

馬格諾說，從這麼深的地方打撈潛艦，風險和難度都很高，「我們會討論這個問題，並決定如何打撈潛艦」。

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