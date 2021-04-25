英相前心腹驚天爆料 「為保護未婚妻阻止調查」

英國 首相強生的前高級顧問康明斯去年11月辭職，當時傳出他是在權力鬥爭中輸給強生的未婚妻席孟茲而黯然離開。如今兩人爭端再起，康明斯發表長文指控強生「不稱職也沒誠信」，不僅曾試圖擋下政府內部調查，還想私用政黨捐款翻新官邸，而兩件事都與席孟茲有關。

英國媒體稍早報導，有首相官邸匿名官員爆料指康明斯外洩強生與億萬富豪戴森去年初的簡訊往來，內容涉及疫情 期間的稅務安排。衛報提到，強生疑似於去年3月向戴森保證，會「搞定」戴森企業員工在疫情期間的稅務問題。

康明斯今天透過個人部落格對報導做出反擊，否認外洩簡訊，表示政府內部先前曾在查洩密，但後來被強生擋下，因調查結果發現可能牽連強生未婚妻席孟茲的朋友。

康明斯還說，他曾警告強生不要把保守黨所獲捐款用於翻新首相官邸，這是「不道德、愚蠢且可能違法」的用途。

首相官邸發言人則回應「所有應申報的捐款都透明申報並公布」，且「首相從未干預政府的洩密調查」。

中央社引述法新社報導，英國將於5月6日舉行全國性地方選舉，連部分保守黨人都擔心康明斯的爆料會帶來負面影響；反對黨工黨副黨魁芮納（Angela Rayner）更直指「保守黨人像老鼠一樣在麻袋裡互鬥，陷入愈來愈深的骯髒泥沼」。

爭議纏身的康明斯是2016年推動英國公投 脫離歐洲聯盟的軍師，強生2019年7月就任首相後，延攬康明斯為首席顧問。

康明斯在2019年12月大選中協助保守黨大獲全勝，但他經常與同僚衝突，職場關係非常緊張，以致他2020年11月離職走人。