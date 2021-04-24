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普亭「軍事恫嚇」目的 與美對話賺籌碼、警告西方國家

編譯莊蕙嘉／綜合23日電

俄羅斯軍隊本月初重兵集結在烏克蘭邊境及克里米亞半島，烏俄衝突看似一觸即發，不過俄國總統普亭已下令部分撤兵，危機暫解。專家分析指出，俄國此舉意在向西方國家傳遞一個明確訊息，莫斯科對烏克蘭乃至於歐洲東南部仍是不可忽視的威脅。

英國金融時報報導，美國非營利研究組織「海軍分析中心」資深研究科學家考夫曼指出，烏克蘭總統澤倫斯基上周邀普亭到衝突地區會面，即是默認他無法違反2015年簽署的明斯克協議，但俄國希望烏克蘭政府能修憲，賦予親俄的烏東地區自治地位。

考夫曼說：「俄國非常想要說服澤倫斯基改變政策路線，因此要烏克蘭感到緊張，並讓烏克蘭人了解，他們最後只能靠自己解決問題，這是澤倫斯基和他的政府需要面對的現實。」

卡內基莫斯科中心資深研究員鮑諾夫指出，普亭在烏克蘭周邊部署重兵，也意在警告西方「得為不友善的措詞與升高緊張付出代價，這個代價就是發生實質衝突的風險，沒有人樂見此事發生。克里姆林宮的訊息已被聽進去了。」

美國總統拜登今年3月稱普亭為「劊子手」且對俄實施新制裁，激怒莫斯科。但數周後拜登又表示願與普亭開雙邊峰會，顯示美國願與俄國對話。因此，降低對烏克蘭的軍事威脅，顯示克宮了解這波威脅已達到目標，因此適度收手，達到拜登的訴求。鮑諾夫表示：「普亭也想見見拜登，打好關係。」

即使目前俄國部分撤兵，未來仍有可能再度集結，對烏克蘭施壓。烏克蘭智庫「新歐洲中心」所長艾約娜‧蓋曼查克指出：「撤兵之舉強化普亭宣稱無意入侵的說詞，而他慣用的軍事恫嚇之舉，為他獲得一些外交好處。普亭發現這個方法管用，以後會故技重施。」

烏克蘭 普亭 俄國

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