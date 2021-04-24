我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州新冠感染率 從全美最高降至最低 公衛學者大讚

MIT：室內距6呎與60呎染疫風險一樣高 保持通風更重要

俄國「僅部分撤兵」 學者：俄烏情勢隨時升溫

編譯中心／綜合23日電
俄國國防部22日下令部隊返回駐地，圖為俄國空特部隊準備登機。（美聯社）
俄國國防部22日下令部隊返回駐地，圖為俄國空特部隊準備登機。（美聯社）

俄羅斯23日開始從烏克蘭邊境撤軍，兩國近幾周不斷加劇的緊張局勢稍獲緩解，烏國總統澤倫斯基也樂見俄國22日做出撤軍決定。但專家認為，俄國撤軍只是出於實用目的，並非向烏國遞出橄欖枝。此外，俄國雖撤軍將武器留下，未來當地局勢仍可能隨時升溫。

華爾街日報報導，俄國國防部命令部分軍隊開始自烏國邊境撤離，俄國國防部說，在克里米亞半島的演習中動用超過1萬名兵力與1200輛左右的軍車，並稱這是一次快速測試，旨在檢驗因應美國及其北約盟國「威脅性軍事活動」的備戰狀態。

俄國國防部官員22日表示，這些部隊將在5月1日前回到常駐基地，但已有數量不詳的部隊被部署到俄烏邊境附近進行演習，在當地由俄國支持的分離主義分子跟烏國軍隊之間有衝突。俄國國防部並未說這些軍隊何時會返回基地。

此外，俄國國防部長紹伊古表示，會將部分武器留在距烏克蘭約6個小時車程的南部城市沃羅涅日附近，供今夏與白俄羅斯聯合軍演使用。

烏外長：減緩緊張但未結束衝突

烏克蘭外長庫列巴22日表示，若俄方真的撤走部署在邊境的大批軍隊，將有助緩解緊張局勢，但未能結束目前局勢升溫或兩國持續的衝突。

對於俄國的態度，美國強調「想看到的是行動」，歐盟稱會密切監察俄軍撤走情况，北約官員則說會保持警惕。

一名北約官員說：「任何俄羅斯降低緊張的動作，都將是重要且早就該做了。北約仍保持警戒。我們將繼續密切關注俄羅斯在烏克蘭境內和周邊地區的無理軍事集結。」

不過，親克里姆林宮的軍事專家柯羅欽科表示，俄國將再次「準備好在國家利益可能受到威脅的地方集中力量」，並指俄國撤軍不是在遞出橄欖枝，而是奉行合理的實用主義。

俄國 國防部 邊境

上一則

普亭「軍事恫嚇」目的 與美對話賺籌碼、警告西方國家

下一則

新加坡內閣大搬風 黃循財接任財長有望角逐總理

延伸閱讀

俄羅斯秀肌肉？ 出兵邊境又撤軍 與美對話賺籌碼

俄羅斯秀肌肉？ 出兵邊境又撤軍 與美對話賺籌碼
一文掌握 這些國家在拜登氣候峰會提出什麼減排目標？

一文掌握 這些國家在拜登氣候峰會提出什麼減排目標？
防新冠病毒病例激增 俄羅斯5月1日起放假11天

防新冠病毒病例激增 俄羅斯5月1日起放假11天
俄國撤回15萬大軍：恐懼的總和？普亭邀烏克蘭城下一聚

俄國撤回15萬大軍：恐懼的總和？普亭邀烏克蘭城下一聚

熱門新聞

時值印度教盛會大壺節，大批旅客湧入馬哈拉施特拉邦，使的印度疫情持續惡化。圖為本月15日在孟賣市車站附近一名婦女抱著幼嬰正接受新冠檢測。(美聯社)

全球確診再飆 逼近疫情最高峰 世衛：第4波將到來

2021-04-18 22:15
曝光的監視器影片顯示，相雪秋拉住店員的手臂不斷推擠，期間更不停攻擊對方頭部。(影片截圖)

比利時駐韓大使夫人甩人巴掌 中國身分又惹眾怒

2021-04-21 21:01
載著菲立普親王靈柩的靈車，美東時間9時40分從溫莎城堡出發。(美聯社)

直播／菲立普親王葬禮結束 王室成員陪女王返溫莎城堡

2021-04-17 11:00

若中國武力「台灣出事」日媒分析自衛隊3行動

2021-04-19 07:53
英國威廉王子的次子路易王子23日滿3歲，肯辛頓宮公開他背著背包、騎著學步車的照片。（取材自Instagram）

路易王子3歲了 凱特王妃掌鏡萌照曝光

2021-04-22 23:38
以色列人18日起上街不用戴口罩，這是一年來首見。以色列有近500萬人打疫苗，染疫數量從1月中每天增約1萬例確診降到每天約200例。圖為18日以色列特拉維夫街頭。（Getty Images）

以色列大舉施打疫苗奏效 上街免再戴口罩

2021-04-18 14:55

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
維州非裔男搭白人警便車返家打911 被同一名警開10槍

維州非裔男搭白人警便車返家打911 被同一名警開10槍

母遺產2000萬卻被用200萬打發 她氣找親姐當面對質

母遺產2000萬卻被用200萬打發 她氣找親姐當面對質
被控洩露習近平女兒個資 牛騰宇二審維持14年

被控洩露習近平女兒個資 牛騰宇二審維持14年
反仇亞法案 共和黨霍利投唯一反對票：法案用詞危險

反仇亞法案 共和黨霍利投唯一反對票：法案用詞危險
美軍「傾斜旋翼機」 起飛氣流超強 吹毀英直升機停機坪

美軍「傾斜旋翼機」 起飛氣流超強 吹毀英直升機停機坪