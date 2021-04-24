俄國「僅部分撤兵」 學者：俄烏情勢隨時升溫

俄國國防部22日下令部隊返回駐地，圖為俄國空特部隊準備登機。（美聯社）

俄羅斯23日開始從烏克蘭邊境 撤軍，兩國近幾周不斷加劇的緊張局勢稍獲緩解，烏國總統澤倫斯基也樂見俄國 22日做出撤軍決定。但專家認為，俄國撤軍只是出於實用目的，並非向烏國遞出橄欖枝。此外，俄國雖撤軍將武器留下，未來當地局勢仍可能隨時升溫。

華爾街日報報導，俄國國防部 命令部分軍隊開始自烏國邊境撤離，俄國國防部說，在克里米亞半島的演習中動用超過1萬名兵力與1200輛左右的軍車，並稱這是一次快速測試，旨在檢驗因應美國及其北約盟國「威脅性軍事活動」的備戰狀態。

俄國國防部官員22日表示，這些部隊將在5月1日前回到常駐基地，但已有數量不詳的部隊被部署到俄烏邊境附近進行演習，在當地由俄國支持的分離主義分子跟烏國軍隊之間有衝突。俄國國防部並未說這些軍隊何時會返回基地。

此外，俄國國防部長紹伊古表示，會將部分武器留在距烏克蘭約6個小時車程的南部城市沃羅涅日附近，供今夏與白俄羅斯聯合軍演使用。

烏外長：減緩緊張但未結束衝突

烏克蘭外長庫列巴22日表示，若俄方真的撤走部署在邊境的大批軍隊，將有助緩解緊張局勢，但未能結束目前局勢升溫或兩國持續的衝突。

對於俄國的態度，美國強調「想看到的是行動」，歐盟稱會密切監察俄軍撤走情况，北約官員則說會保持警惕。

一名北約官員說：「任何俄羅斯降低緊張的動作，都將是重要且早就該做了。北約仍保持警戒。我們將繼續密切關注俄羅斯在烏克蘭境內和周邊地區的無理軍事集結。」

不過，親克里姆林宮的軍事專家柯羅欽科表示，俄國將再次「準備好在國家利益可能受到威脅的地方集中力量」，並指俄國撤軍不是在遞出橄欖枝，而是奉行合理的實用主義。