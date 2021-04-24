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新加坡內閣大搬風 黃循財接任財長有望角逐總理

編譯中心／綜合23日電
新加坡新任財政部長黃循財被看好是下任總理的「領跑者」。（中央社）
新加坡新任財政部長黃循財被看好是下任總理的「領跑者」。（中央社）

新加坡總理李顯龍23日宣布內閣改組名單，15個部會中有7個部會首長異動；備受關注的財政部長由教育部長黃循財接任，交通部長王乙康將轉任衛生部長，黃、王兩人將領導抗疫工作小組。

先前被視為新加坡下任總理人選的副總理王瑞杰8日突然宣布，基於年齡及健康考量，不再擔任第四代領導團隊領軍人物，並將卸下財長一職。李顯龍當時表示，將於二周後宣布內閣改組。

新加坡總理李顯龍內閣大搬風，接班人有新安排。（路透）
新加坡總理李顯龍內閣大搬風，接班人有新安排。（路透）

李顯龍透過視訊記者會宣布新內閣名單，共有七部會首長異動，自5月15日生效。其中，王瑞杰將繼續擔任副總理及經濟政策統籌部長等職。被外界視為下任新加坡總理人選領跑者的第四代領導團隊成員陳振聲、黃循財、王乙康、李智陞等人動向最受關注。有政治觀察家指出，出任財政部長者很可能就是下任總理的「領跑者」。

新加坡副總理王瑞杰（左起）宣布不再擔任第四代領導團隊領軍人物，內閣因此大搬風，包...
新加坡副總理王瑞杰（左起）宣布不再擔任第四代領導團隊領軍人物，內閣因此大搬風，包括新任衛生部長王乙康、教育部長陳振聲。（路透資料照片）

其中，48歲的黃循財、51歲的王乙康都在去年7月大選後分別執掌教育部、交通部。李智陞則將繼續擔任國家發展部長。李顯龍說，黃循財自2016年起擔任財政部第二部長，已累積相關經驗，自然是接任財長的合適人選。

這次內閣改組幅度較大，李顯龍表示，主要有兩個原因。第一，財政部是政府的重點部門，許多政策及措施都需要財政部協調，因此財長換人時，勢必牽涉不少其他部門人選。

第二，去年疫情影響星政府大選後的布局。他說，本想在選後調動貿工部、衛生部及人力部部長，但當時疫情嚴峻，這些部會首長都扮演關鍵角色，因此決定讓他們繼續執行各自的防疫任務。

李顯龍指出，如今新加坡經濟情況和疫情已逐漸穩定，所以在這時調整內閣，做比較全面的重組，為新加坡長遠發展最更好準備，也讓內閣團隊有機會吸取更廣泛經驗。

新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎受訪表示，這次內閣改組看起來是希望給黃循財、王乙康、陳振聲等三人表現的機會。教育部算是政府部門中相對重要的部會之一。

他分析，這三人應該是接替王瑞杰來帶領第四代領導團隊最有可能的人選。

新加坡 教育部 財政部

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