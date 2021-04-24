挺盟邦捷克 波羅的海三國驅逐4名俄羅斯外交官

波羅的海三國立陶宛 、愛沙尼亞和拉脫維亞今天宣布，合計驅逐4名俄羅斯 外交官，以展現對歐洲聯盟（EU）盟邦捷克的支持。俄捷兩國正陷入重大外交紛爭。

中央社引述法新社報導，布拉格指控俄羅斯情治單位是2014年捷克東部一座武器倉庫發生致命爆炸的幕後主謀，因此驅逐18名俄國 外交官，還打算再驅逐數十名俄國外交官和使館人員。俄國也驅逐20名駐莫斯科的捷克外交官作為報復。

立陶宛外交部今天宣布驅逐2名俄羅斯外交官，並表示：「捷克發生一樁空前且危險的事件後，我們做出這項決定，是為了展現與盟友團結一致。」

關於捷克外交官遭到俄羅斯驅逐，立陶宛還表示，他們願意協助捷克維持駐莫斯科大使館的運作。

拉脫維亞外交部長林克維奇斯拉（Edgars Rinkevics）今天宣布驅逐一名俄羅斯外交官，還說：「拉脫維亞不會容忍國土或夥伴與盟友的土地上出現顛覆活動。」

愛沙尼亞外交部今天也宣布驅逐一名俄羅斯外交官，並表示發生在捷克維貝蒂斯（Vrbetice）的爆炸案，顯示「俄國的活動違反國際法，破壞歐洲的安全和穩定，且令人無法接受」。