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失蹤印尼潛艦曾「閃現訊號」專家：可能已解體

編譯中心／綜合22日電
印尼海軍潛艇仍然下落不明，新加坡海軍協助找尋。 (路透)
印尼海軍潛艇仍然下落不明，新加坡海軍協助找尋。 (路透)

印尼一艘載有53人的潛艦21日在峇里島北部海域失聯，印尼政府已出動6艘軍艦搜索，新加坡和馬來西亞也協助搜救。政府今天在出事海域發現油汙，代表船身可能受損，甚至解體；軍方並說，潛艦內的氧氣足夠船員支撐到24日。

BBC、路透報導，這艘舷號402、名為KRI Nanggala的潛艦，事發當時正在進行魚雷演習，但未回報演習結果。直升機在潛艦下沉海域附近發現大片浮油，不過截至22日下午，仍未發現船隻蹤跡。

海軍參謀長裕多表示，海面出現油污有兩個可能，一是潛艇沉得太深導致油缸漏油，二是潛艇可能釋放柴油以試圖升上水面。

此外，軍方派出具有聲納探測功能的搜救船艦，並發現在海平面下50至100公尺有不明的「高磁力」訊號，但隨即消失。

據了解，這艘失蹤的潛艦下潛深度約可達250公尺至500公尺，雖然該海域的深度比其他地區淺，但最深仍可能超過1500公尺。海軍表示，潛艇可能在下潛期間停電，導致失控且無法執行緊急程序，因此沉至600至700公尺的深海。法國海軍表示，如果這艘潛艇沉至700公尺，潛艦恐無法承受壓力而斷裂解體。

裕多坦承，軍方必須檢討國防裝備現代化的問題，但未透露該艘潛艦是否出現異常。

應印尼要求，新加波和大馬分別派出潛艇和船前往協助搜救，美國、德國、法國和澳洲等國也表示會協助。該潛艇最後一次通話是請求准許下潛至較深水域，以便演習時發射魚雷，當時位處的海域地形複雜，有海底山谷。

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