危機解除？俄國撤回烏克蘭邊境軍力 防長：已達目標

俄羅斯 本月初向烏克蘭 邊境及2014年併吞的克里米亞半島部署重兵，估計超過10萬軍力集結，烏俄關係再度緊繃。俄國 國防部長紹伊古22日下令，調派至邊境及克里米亞的軍隊自23日起返回原本崗位，稱這項「快閃檢查」行動已達成目標。

俄羅斯新聞社引述紹伊古的話表示：「我相信這次快速視察的目標已充分達成，部隊展現了保家衛國的能力。就這一點而言，我決定已完成南部和西部軍區的視察。」

紹依古表示，他們將在5月1日前返回原本的基地。

不過，目前還不清楚，這項命令是否涵蓋所有參與演習的部隊。俄羅斯國防部指出，共約1萬名地面部隊和40多艘軍艦參與這場演習。

烏克蘭總統澤倫斯基上周向西方國家示警，指俄國出現不尋常的軍事集結，令人想起2014年俄國併吞克里米亞及疑似暗助主張獨立的烏東叛軍。

另據華爾街日報取得的4月16日衛星影像顯示，蘇愷-30 （Su-30）戰機於克里米亞一處空軍基地延跑道列隊，這批戰機3月底時還沒出現當地。其他集結當地的俄軍單位還包括空降部隊、裝甲部隊、攻擊直升機、無人機以及野戰醫院等。

一些官員表示，從當地部署情況與派駐多型戰機來看，莫斯科已加強籌碼壓迫烏克蘭。

不過，俄國總統普亭仍否認將對烏克蘭動武，稱只是軍事演習，警告西方國家「不要跨越紅線」，會反擊所有威脅。