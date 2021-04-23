我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史丹福、加大、州大師生 打完疫苗才能返校

趙麗穎、馮紹峰官宣離婚 「和平分手結束關係」

危機解除？俄國撤回烏克蘭邊境軍力 防長：已達目標

國際新聞組／綜合22日電

俄羅斯本月初向烏克蘭邊境及2014年併吞的克里米亞半島部署重兵，估計超過10萬軍力集結，烏俄關係再度緊繃。俄國國防部長紹伊古22日下令，調派至邊境及克里米亞的軍隊自23日起返回原本崗位，稱這項「快閃檢查」行動已達成目標。

俄羅斯新聞社引述紹伊古的話表示：「我相信這次快速視察的目標已充分達成，部隊展現了保家衛國的能力。就這一點而言，我決定已完成南部和西部軍區的視察。」

紹依古表示，他們將在5月1日前返回原本的基地。

不過，目前還不清楚，這項命令是否涵蓋所有參與演習的部隊。俄羅斯國防部指出，共約1萬名地面部隊和40多艘軍艦參與這場演習。

烏克蘭總統澤倫斯基上周向西方國家示警，指俄國出現不尋常的軍事集結，令人想起2014年俄國併吞克里米亞及疑似暗助主張獨立的烏東叛軍。

另據華爾街日報取得的4月16日衛星影像顯示，蘇愷-30 （Su-30）戰機於克里米亞一處空軍基地延跑道列隊，這批戰機3月底時還沒出現當地。其他集結當地的俄軍單位還包括空降部隊、裝甲部隊、攻擊直升機、無人機以及野戰醫院等。

一些官員表示，從當地部署情況與派駐多型戰機來看，莫斯科已加強籌碼壓迫烏克蘭。

不過，俄國總統普亭仍否認將對烏克蘭動武，稱只是軍事演習，警告西方國家「不要跨越紅線」，會反擊所有威脅。

烏克蘭 俄國 俄羅斯

上一則

修很大…電梯自拍2關鍵 驚見美女、大叔同一人

下一則

破冰？梅根亞契傳在親王葬禮前 與英女王通話

延伸閱讀

危機解除？俄國撤回集結烏克蘭邊境軍力

危機解除？俄國撤回集結烏克蘭邊境軍力
普亭警告西方國家勿跨紅線：把善意當軟弱，將嚴厲回應

普亭警告西方國家勿跨紅線：把善意當軟弱，將嚴厲回應
普亭誓言對抗氣候變遷 放眼使碳排低於歐盟

普亭誓言對抗氣候變遷 放眼使碳排低於歐盟
俄15萬兵力集結烏克蘭邊境 美俄磋商高峰會談

俄15萬兵力集結烏克蘭邊境 美俄磋商高峰會談

熱門新聞

時值印度教盛會大壺節，大批旅客湧入馬哈拉施特拉邦，使的印度疫情持續惡化。圖為本月15日在孟賣市車站附近一名婦女抱著幼嬰正接受新冠檢測。(美聯社)

全球確診再飆 逼近疫情最高峰 世衛：第4波將到來

2021-04-18 22:15
丹麥衛生局長布勞斯特倫14日召開AZ疫苗停打相關記者會，才進行到一半，同台的藥物管理局主任譚賈．艾瑞克克森(右)突然暈倒在地。圖／擷自YouTube

丹麥停用AZ疫苗記者會開一半 女官員不明原因暈倒送醫

2021-04-15 09:51
曝光的監視器影片顯示，相雪秋拉住店員的手臂不斷推擠，期間更不停攻擊對方頭部。(影片截圖)

比利時駐韓大使夫人甩人巴掌 中國身分又惹眾怒

2021-04-21 21:01
載著菲立普親王靈柩的靈車，美東時間9時40分從溫莎城堡出發。(美聯社)

直播／菲立普親王葬禮結束 王室成員陪女王返溫莎城堡

2021-04-17 11:00

若中國武力「台灣出事」日媒分析自衛隊3行動

2021-04-19 07:53
以色列人18日起上街不用戴口罩，這是一年來首見。以色列有近500萬人打疫苗，染疫數量從1月中每天增約1萬例確診降到每天約200例。圖為18日以色列特拉維夫街頭。（Getty Images）

以色列大舉施打疫苗奏效 上街免再戴口罩

2021-04-18 14:55

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
徐若瑄一周五次在床上幫老公做這事 自認技法好

徐若瑄一周五次在床上幫老公做這事 自認技法好
國會參院壓倒性多數通過反亞裔仇恨法案

國會參院壓倒性多數通過反亞裔仇恨法案
美國房價年漲15% 「二線城市」漲最高

美國房價年漲15% 「二線城市」漲最高
趙麗穎、馮紹峰官宣離婚 「和平分手結束關係」

趙麗穎、馮紹峰官宣離婚 「和平分手結束關係」
女子求職被刷掉 收到公司寄一箱「安慰禮」暖哭萬人

女子求職被刷掉 收到公司寄一箱「安慰禮」暖哭萬人