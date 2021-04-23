金正恩令「穿短裙工作」送勞改 脫北辣妹自曝恐被暗殺

朴延美說自己在北韓領導人金正恩的暗殺名單內。（ 取材自Instagram）

北韓 近日頒布新規定，由於4月15日為北韓前領導人金日成誕辰紀念日，加上適逢季節轉換，當局加強對人民的服儀管控，甚至要求女性不得在上班時穿過短的裙子，違者最重恐直接被送到勞改營受罰。

每日朝鮮報導，北韓近日正在大舉整頓國民風紀頒布新命令，要求民眾遵守「社會主義的生活文化與生活樣式」，並展開大規模取締。

為此，北韓當局工廠門口、市場出入口、人行道等人潮聚集處，安排糾察隊進行臨檢，從衣著、髮型、是否佩戴前領導人（金日成、金正日）肖像勳章等，都一一嚴格規範，甚至女性的裙子過短也會受到懲罰。

金正恩祭出的新令是少女不得「穿短裙工作」。(路透資料照片)

北韓為了控管「韓流」在國內蔓延，因此設有「反動思想文化排斥法」，最重可處以死刑。而新規定也適用該項法律，只要服儀不合規定，將被判處勞動鍛鍊徒刑，或送往農村、工廠進行強制勞動。

報導指出，北韓的黨組織教育資料提及，人民一旦染上資本主義思想，衣著、髮型就會出現變化，因此必須在資本主義思想風氣蔓延到社會前，就斬草除根。

知名脫北者朴延美：我在金正恩 暗殺名單內

此外，近幾個月不斷有人民脫北的消息傳出，其中不乏外交官等官員，似乎讓北韓政府決定強硬應對。27歲知名脫北者朴延美目前定居美國 ，近日受訪時指出每天活得提心吊膽，因為自己竟在北韓領導人金正恩的暗殺名單內，更曾遭駭客入侵。

太陽報報導，朴延美於2007年逃離北韓，後來輾轉流落到中國、蒙古、南韓等地，2014年才抵達美國。同年，朴延美在世界青年領袖峰會發表演說，闡述脫北故事，並出版自傳「為了活下去：脫北女孩朴研美」，成為享譽國際的人權運動家。

朴延美三年前結婚並生下一名混血寶寶，家庭事業得意。但她近日受訪時卻表示，生活中有被駭客入侵的跡象，恐怕已被金正恩盯上。朴延美擔心自己會像中東反對派記者卡舒吉一樣被暗殺，為此她已聘請保鑣，保護自己與家人的安全。