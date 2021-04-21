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俄出動超過20艘軍艦黑海演習 烏克蘭促國際制裁

編譯中心／綜合20日電
俄羅斯出動超過20艘軍艦在黑海進行軍事演習。（美聯社）
俄羅斯出動超過20艘軍艦在黑海進行軍事演習。（美聯社）

俄羅斯最近在烏克蘭邊界集結兵力，還打算局部封鎖黑海，不讓外國船艦通行。而俄羅斯20日發布消息稱，黑海艦隊超過20艘軍艦和南部軍區攻擊機群在黑海舉行聯合演習。此外，早前有消息指俄南部軍區有超過50架飛機被部署到克里米亞。烏克蘭外交部長庫列巴今天要求國際社會對俄國實施更多制裁。

美國：無端促使情勢升溫

俄羅斯國營媒體報導，莫斯科計畫局部封鎖黑海，禁止外國軍艦和其他官方船隻通行，為期6個月，這類舉措可能影響到亞速海（Sea of Azov）的烏克蘭港口往來交通。此外，俄國表示這次在烏克蘭邊境集結是為了進行3周軍事演習，以測試軍隊回應北大西洋公約組織（NATO）威脅的戰備能力；演習預計於兩周內結束。

美國國務院今天批評俄羅斯「無端促使情勢升溫」，美國國務院發言人普萊斯在聲明中批評莫斯科：「企圖暗中顛覆和破壞烏克蘭穩定。」美國並表示，俄羅斯在烏克蘭邊界陳兵規模已超過2014年。美國聯邦航空總署（FAA）表示，由於可能有飛行安全風險，航空業者班機飛到烏克蘭與俄羅斯邊界附近時須「極度謹慎」。

烏克蘭政府軍與親俄分離主義分子在烏克蘭東部交戰，戰事近幾周趨於激烈，俄羅斯與西方國家關係也開始惡化。俄方在烏克蘭的北部、東部邊境和克里米亞半島陳兵數萬，北約已就此提出警告。歐盟目前仍無對俄羅斯外交官祭出新經濟制裁或驅逐的計畫。

捷克促歐盟北約 逐俄外交官

捷克和俄羅斯互驅對方外交官事件，引發兩國關係進一步緊張，捷克內政部長哈馬切克20日表示，捷克已要求歐盟和北約驅逐俄外交人員，以示團結，並準備今日召見俄國大使，知會對方有關捷克採取的進一步行動。

另外， 俄羅斯外交部20日發表聲明稱，兩名保加利亞駐俄羅斯使館外交人員被宣布為不受歡迎的人，應在72小時內離境。此舉是對保加利亞上月驅逐兩名俄外交人員的回應。保加利亞外交部今年3月宣布兩名俄羅斯外交人員從事與其外交身分不符的「情報活動」，並要求兩人限期離境。

俄羅斯 烏克蘭 美國

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