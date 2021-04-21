梅克爾盟友代表保守派角逐總理 苦於民調低迷、聯盟內訌

德國保守派聯盟20日提名基督教民主黨黨魁拉謝特為總理候選人，領軍參加9月的大選。（歐新社）

德國 總理梅克爾 領導的保守派聯盟今天確認，提名基督教民主黨（CDU）黨魁拉謝特為總理候選人，領軍參加9月的大選。這場新領導人之爭使得保守派聯盟陷入嚴重分裂。保守黨陣營支持度雖仍微幅領先綠黨，但這場內部領導權之爭恐損及其延續16年執政的努力。

綜合媒體報導，拉謝特在聯邦行政委員會46名成員的投票結果中，獲得31人支持，得票率逾67%；競爭對手的姐妹黨基社黨（CSU）黨魁索德只獲九票支持，另有六票棄權。索德事後表示，「結果已定，拉謝特是總理候選人」，已去電拉謝特致賀，並承諾以巴伐利亞為大本營的基社黨將給予支持。

不過，根據德國「畫報」（Bild）最近公布的民調 ，索德高居德國最受歡迎政治人物排行榜榜首，梅克爾屈居第二；拉謝特的排名則落在遙遠的第12。德國第一電視台民調也顯示，44%民眾認為索德是最適任的總理候選人，支持拉謝特比例僅15%。德國「商務日報」民調顯示，僅12%的德國人認為拉謝特會是好的總理人選。

路透報導，過去9天，為了決定推派誰角逐總理大位，保守派國會議員和重要人士頻放冷箭相互攻擊，導致原本穩定的聯盟瀕臨內爆。因此在索德退出角逐總理候選人後，拉謝特召開記者會呼籲陣營團結。

拉謝特過往是忠實的梅克爾支持者，尤其在2015年難民危機時相挺最為人知。當時有100多萬尋求庇護者湧入德國，引發輿論不滿；拉謝特成功在2017年地方選舉拿下重鎮北萊因-西發利亞邦，令基民黨士氣大振。

不過，今年3月拉謝特似乎和梅克爾出現意見分歧。當時梅克爾請求全國16邦總理同意實施更嚴格的防疫封鎖措施，卻遭到拉謝特抗拒，要求北萊因-西發利亞邦有「更多自由和彈性」。