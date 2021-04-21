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杜特蒂畫出「南海底線」 中國若鑽油將派出軍艦

編譯中心／綜合20日電

菲律賓總統杜特蒂19日發表電視談話，表示在南海挑戰中國、「主張管轄權」，只會流血收場，除非北京開始在南海鑽油，他才會派軍艦過去。這是3月數百艘中國船隻聚集南海牛軛礁以來他首度對此表態。

杜特蒂說，現在不是與中國對抗的時候，「我會派五艘海巡船過去，讓他們玩你追我趕的遊戲，看誰跑得快」，不過若北京在南海鑽油就另當別論，將會派軍艦過去，「如果他們把腦筋動到石油上，那就是我們開始行動的時候」。

路透報導，杜特蒂菲國民眾保證，他會堅守菲國在南海擁有油礦等天然資源主權。他說：「我目前對捕魚興趣沒這麼大。我不認為現在的漁獲量有大到值得去爭吵。但講到礦藏時，講到南海的真正核心我們的石油時，到那時我將派軍艦到當地聲索主權。」但他仍重申想與北京保持盟友關係。

杜特蒂說，菲律賓無法在「不流血之下」落實2016年南海仲裁，當時的仲裁認為中方宣稱擁有南海主權的「九段線」主張無效，菲律賓在其專屬經濟區擁有主權。但北京認為仲裁沒效力，拒絕承認。

菲律賓迄今就中國在南海的動作數度提出外交抗議，其中最新一次是指控中國在其領海集結200多艘船隻並非法捕魚。

中國 北京 杜特蒂

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