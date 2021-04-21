核廢水惹議之際…福島魚隻「銫超標」 被禁止上市

南韓約30名大學生20日在日本駐韓大使館門前，削髮抗議日本日前決定將福島核電站核廢水排放入海。（歐新社）

在日方近來決定將福島核電廠核廢水稀釋並排入海中，引發附近國家關注後，福島縣海域的黑鮋又被檢測 出放射性物質銫超標，已被禁止上市。這一決定打破自去年2月福島縣海域海產品上市限制被全面解除的情況。福島核電廠事故後，如何應對輻射汙染一直是個大問題。

日媒報導，1日在福島縣海域捕撈的一條黑鲉體內，檢測出270貝克勒爾放射性物質銫，超出日本 「食品衛生法」所規定的標準值。標準值為每公斤100貝克，顯然超標2.7倍之多。福島縣表示，該條黑鮋於距福島縣南相馬市13公里的37米水深處捕獲。

福島縣漁業協同組合聯合會今年2月在試驗打撈時，就發現該縣黑鮋體內所含放射性物質超標，並已主動停止黑鮋上市。

東京電力公司福島第一核電站事故發生後，最多曾有44種海產品被限制上市，但自去年2月25日起上述海產品上市限制被全面解除。

韓大學生剃髮 抗議日排核廢水

此外，南韓 有逾30名大學生20日在首爾的日本駐韓大使館前，以剃頭方式抗議日本決定將福島核電廠的核污水排入大海。剃頭學生身上所披的斗篷，印有「日本政府馬上取消排放核污水」等字樣。

示威活動由當地一個大學生團體發起，計畫自19日開始持續四天。學生們高喊口號，舉著標語牌寫道「日本去喝核廢水吧」、「美國感謝日本排污入海，對此強烈譴責」。警察不時驅散人群，但並未禁止相關集會，儘管有一項禁止10人以上聚會的防疫禁令。日本政府表示，已要求南韓政府驅散示威人群。