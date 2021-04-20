歐盟要俄國負責保命 納瓦尼獲轉送監獄醫院

正在獄中絕食抗議的俄羅斯反對派領袖納瓦尼傳出命危，納瓦尼資料照片。美聯社）

正在獄中絕食抗議的俄羅斯 反對派領袖納瓦尼 傳出命危，歐聯外交政策首長波瑞爾19日表示莫斯科負有保命責任。俄國獄政當局隨即宣布，納瓦尼轉送照護囚犯的監獄 醫院。

納瓦尼因違反舊有挪用公款案緩刑條件，2月遭判刑2年半，被送往莫斯科郊外「2號流放地」服刑。他3月31日展開絕食，要求背痛和四肢麻痺獲得治療。納瓦尼的醫師團隊成員之一阿希赫明17日在臉書透露，納瓦尼的健康情況正迅速惡化，「隨時」有可能心搏停止。

中央社引述法新社報導，波瑞爾表示，納瓦尼的情況「令人非常擔憂」；他並再度要求莫斯科立即讓納瓦尼接觸他信任的醫療專業人員。波瑞爾說，歐盟會「要俄羅斯當局為納瓦尼先生的健康情況負起責任」。

俄羅斯矯正機關今天則發布聲明表示，納瓦尼將被轉送一所受刑人醫院，但他們認為納瓦尼目前健康情況「令人滿意」，且在納瓦尼同意下，「他接受維他命治療」。

路透報導，德國外交部長馬斯在歐盟外長視訊會議場邊表示，柏林對納瓦尼將轉送監獄醫院的消息表示歡迎，將非常密切追蹤此事。

另外，針對納瓦尼的支持者發起21日全國街頭示威要求釋放他，俄羅斯內政部今天警告民眾勿響應，否則「會立即遭到鎮壓」。