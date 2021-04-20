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美俄磋商總統會談為烏東降溫 俄15萬兵力集結烏邊境

編譯中心／綜合19日電
烏克蘭與俄羅斯都在上周舉行軍演。圖為烏克蘭陸軍戰車。（路透）
烏克蘭與俄羅斯都在上周舉行軍演。圖為烏克蘭陸軍戰車。（路透）

俄東緊張情勢持續升高，歐盟表示，俄羅斯在烏克蘭邊界集結的兵力估計已達15萬人，對此相當擔憂。白宮則說，美國總統拜登和俄羅斯總統普亭的國家安全顧問官員，今天商討兩位領導人舉行高峰會談的可能性。

白宮發表聲明說，拜登的國家安全顧問蘇利文今天與俄國國家安全會議秘書長帕特魯舍夫進行電話交談。聲明中說，他們兩人商討了某些雙邊問題「以及雙方關注的區域和全球事項」，並談論「美國和俄羅斯舉行總統高峰會的可能性」，同時商定兩人「保持連繫」。此前數天，美國對俄國實施新制裁，並將10名俄國外交官驅逐出境。

美國國防部發言人柯比19日表示，俄羅斯最近在烏克蘭邊界集結兵力，已經超過2014年入侵克里米亞時的規模。柯比指出，美國「嚴重關切」俄羅斯部署兵力的舉動。歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾今天在歐盟外長會議後舉行記者會，表示目前超過15萬俄國兵力在烏克蘭邊界集結。波瑞爾敦促俄羅斯採取降溫作為，不過沒有透露是否將對俄羅斯採取新的制裁措施。

而早前聲明支持烏克蘭的法國總統馬克宏，18日接受CBS訪問時再度表示，世界強國應該對俄羅斯畫下「清楚的紅線」，並在俄國越線時考慮可能採取的制裁措施。馬克宏表示，在緊張情勢惡化之際，他也同意拜登願意與普亭展開對話的做法。他這番談話偏離法國原先對俄國的立場，向盟友美國靠攏。

此外，天主教教宗方濟各也對烏東軍事活動升高表達關切，呼籲採取行動以重建此地區的相互信任。

俄驅逐20捷克外交官

捷克政府18日宣布驅逐18名俄羅斯外交官，指控他們涉入2014年軍火庫爆炸案後，俄國今天也宣布驅逐20名捷克外交官，並限制這些外交官要在明天結束前離開俄國。

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