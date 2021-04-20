排福島核廢水 日本擬邀南韓監督

日本 政府擬在二年後開始將福島核電廠的核廢水排入海中，引發周邊國家反對，日本駐韓大使相星孝19日表示，正與國際原子能總署討論是否讓南韓 專家參與監督排放。

韓聯社報導，相星孝一出席韓中日三國合作事務局成立10周年活動時表示，是否開放南韓專家參與監督福島核廢水排海工作，「國際原子能總署和韓國政府必須達成協議」。

對於韓方認為日方提供資訊不夠充分，相星孝一說明，日本政府已盡力在事前提供所有相關資訊，若還有人認為不夠充足，「我們會繼續做出各種努力」。

日本政府13日決定，將福島第一核電廠在三一一震災後持續產生的含氚核廢水稀釋後排入海中，台灣 、南韓及中國大陸都表示反對，日本政府也為此委請原能總署協助，原能總署表示將派遣各國專家組成的國際調查團前往日本，檢驗排放核廢水作法是否安全。

南韓外交部長鄭義溶19日赴國會答詢時態度有鬆動跡象，表示「若確實遵循合乎原能總署標準程序，沒必要堅持反對」。

鄭義溶表示，韓方有三點要求，包括公開具科學根據的充分情報、更充分的事前協議，以及保證讓韓方專家或代表參與原能總署驗證過程。