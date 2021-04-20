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示警全球應對氣候變遷 布林肯：再生能源落後中國 將迎頭趕上

記者張文馨／華盛頓報導

美國總統拜登22日將主持全球領導人的線上氣候高峰會，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）19日先就此發表演說，示警全球在應對氣候變遷落後巴黎氣候協定規畫的目標；而美國在發展再生能源上落後於中國大陸，若無法引領再生能源革命，很難想像美國能贏得與中國大陸的長期戰略競爭。

布林肯表示，中國大陸是目前太陽能電板、風力渦輪、電池與電動汽車的世界最大製造與出口國，擁有全球三分之一的再生能源專利。

「美國落居其後，若無法迎頭趕上，將錯失良機，無法形塑反應美國利益與價值的全球氣候未來，美國人民也會失去工作機會。」布林肯說。

布林肯表示，美國全國工作機會成長最快的領域在太陽能與風電，若無法引領再生能源革命，很難想像美國會贏得與中國大陸的長期戰略競爭。

布林肯表示，自然災害在去年給美國帶來損失約1000億美元；暴雨、大旱與極端氣候，讓越來越多人流離失所，氣候危機的代價不成比例地落在無法負擔的族群身上，低收入與非裔社群面臨沈重打擊。

布林肯說，全球正落後於6年前巴黎氣候協定所定的目標，如今美國目標明確，需要將全球暖化控制在攝氏1.5度之內，以避免災難。

布林肯說，美國佔全球人口的4%，是溫室氣體第二大排放國，佔全球排放量15%；即便美國明天就完成淨零碳排，也無法遏止劣勢，必須全球合作應對。

除了降低溫室氣體排放，布林肯表示，美國還要推動創新與相關產業，到2025年，再生能源市場將超過2兆美元，是美國如今的35倍。

在全球氣候峰會登場前，拜登的氣候變遷總統特使柯瑞（John Kerry）赴中國大陸訪問，尋求美中合作；布林肯說，美國與其他國家的合作，不代表容許該國可就此為其惡劣行為開脫，氣候變遷不是交易籌碼，是全民未來。

拜登邀請40國元首，22日參與聯合國氣候變化大會（COP26）峰會的線上會議；在全球排放量排名上，中國大陸第一、美國第二，俄羅斯第四。

克里姆林宮表示，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）將與會並發表演說，路透報導，這意味普亭對與美對話抱持開放態度。中國大陸國家主席習近平還未確認出席，陸方外交部發言人汪文斌表示，「中方已收到美方的邀請，正在積極研究」。陸方上周宣布，習近平受邀參加法德中三方領導人氣候視訊峰會，較勁意味濃厚。

美國 布林肯 中國

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