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提高與美談判籌碼？ 原能總署：伊朗開始提煉60%濃縮鈾

編譯中心／綜合18日電
路透4月12日取得的伊朗納納坦茲核設施衛星照片。（路透）
路透4月12日取得的伊朗納納坦茲核設施衛星照片。（路透）

伊朗稍早放話，德黑蘭已開始提煉純度達到60%的濃縮鈾，此事已獲國際原子能總署證實。而伊朗和核協議簽署國正在維也納舉行會議，分析認為，伊朗此舉是為了提高與美國的談判籌碼。

塔斯尼姆通訊社報導，伊朗原子能組織首長沙列西16日表示：「正在（位於納坦茲的）羅尚核設施提煉純度60%的濃縮鈾。」美聯社報導，儘管60%高於先前伊朗提煉的濃縮鈾純度，但仍低於武器級濃縮鈾的90%純度。

伊朗提高濃縮鈾純度，可能會刺激以色列做出進一步回應。伊朗先前曾表示，純度60%濃縮鈾將可用於核動力艦艇。不過，伊朗海軍目前還沒有任何核動力艦艇。

以炸核設施？恐贏小失大

此外，伊朗國營電視台17日指認，伊朗男子卡里米 是納坦茲核設施爆炸案的嫌犯。報導中說，卡里米在11日的爆炸事件發生前已逃亡出境，並非單獨犯案。伊朗早前指控以色列涉入此事。以色列雖未承認，但以國媒體報導，這樁事件是以色列情治單位發動「網路作戰」。

「耶路撒冷郵報」分析警告，以色列此舉可能是弄巧成拙。分析認為，這次行動「戰術成功，戰略失敗」，以色列攻擊核設施是想推遲伊朗核發展，並剔除伊朗面對美國的核協議談判籌碼。不過，伊朗在事故後旋即宣提煉60%濃縮鈾，反映攻擊行動反而令伊朗加快腳步，並讓拜登政府在核問題上更有迫切感。

此外，伊朗國營電視台報導，核電廠所在的南部布什爾省（Bushehr）今天發生規模5.9地震，震源深度為10公里，目伊朗政府官員告訴路透，沒有通報關於布什爾核電廠建築發生損害。

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