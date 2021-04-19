沙烏地、伊朗斷交4年 首次會談修補關係

英國「金融時報」今天引述聽取簡報的官員報導，沙烏地阿拉伯與伊朗 斷交4年後，兩國高官舉行了直接會談，盼能修補關係。

「金融時報」報導，沙國與伊朗有3位官員9日在伊拉克首都巴格達進行首輪會談，一位官員表示，會中討論到有伊朗撐腰的葉門「青年運動」（Houthi）叛軍攻擊沙國一事，會談相當正面。

沙國當局尚未對此發表看法，路透目前也無法聯絡上伊朗官員請求置評。「金融時報」表示，沙國一位高官否認曾與伊朗舉行會談。

據消息指出，這次談判由3月訪問沙國的伊拉克總理卡迪米（Mustafa al-Kadhimi）牽線，預期未來一周會有另一輪談判。有伊拉克高官和一名外國外交官確認談判屬實，官員更說，伊拉克也促進伊朗跟埃及和約旦各自的「通訊渠道」，「總理非常樂於發揮私人作用，令伊拉克變成地區對立大國的橋梁」。

報導說，這次談判象徵拜登 上任後開始改變地區動態。據報導，官員表示談判安排速度加快是因美國 加快與伊朗的核談判，以及「青年運動」的攻擊。「金融時報」發出這則報導的同時，華盛頓與伊朗試圖重振2015年的核子協議。沙國一直反對此項協議。

此外，美國也在推動結束葉門內戰。葉門內戰被區域國家視為沙國與伊朗之間的代理人戰爭。

2016年初，伊朗有示威者洗劫沙國駐德黑蘭大使館，抗議沙國處決什葉派教士。儘管伊朗最高領袖哈米尼和總統羅哈尼譴責事件，但沙國宣布跟伊朗斷交，甚至斷絕兩地往來（朝覲聖城除外）。