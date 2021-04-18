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俄烏對峙升高「互逐外交官」 俄續增兵2登陸艦入黑海

編譯中心／綜合17日電
俄羅斯與烏克蘭緊張對峙升高。圖為烏克蘭部隊15日在首都基輔郊區舉行展開防禦演習。（路透）
俄羅斯與烏克蘭緊張對峙升高。圖為烏克蘭部隊15日在首都基輔郊區舉行展開防禦演習。（路透）

俄羅斯最近在烏克蘭邊界附近部署重兵，導致雙方緊張對峙升高，當局今天更表示，將驅逐一名烏克蘭外交官；此舉促使基輔當局立即誓言採取類似報復，進一步升高緊張對峙。

值此之際，俄羅斯仍不斷加強黑海內的海軍力量，俄新社報導，俄羅斯目前將裏海艦隊15艘小型船隻轉移至黑海；另據路透，兩艘原隸屬於北方艦隊的登陸艦今天通過博斯普魯斯海峽後進入黑海。

俄羅斯登陸艦17日通過博斯普魯斯海峽進入黑海。（路透）
俄羅斯登陸艦17日通過博斯普魯斯海峽進入黑海。（路透）

俄羅斯聯邦安全局（FSB）發表聲明說：「烏克蘭外交官索索紐克（Alexander Sosonyuk）已被FSB拘留，他是烏克蘭駐聖彼得堡總領事館的領事。」聯邦安全局指出，索索紐克16日與一名俄羅斯公民會面時，試圖取得「機密」資訊，當場被逮。

俄羅斯外交部今天表示，它已召見烏克蘭代辦波柯季洛（Vasyl Pokotylo），並告知限令那索索紐克於4月19日起的72小時內離境。

俄羅斯近年來曾依涉嫌從事間諜活動，拘捕一些烏克蘭人，但逮捕外交官相當罕見。

在基輔方面，烏克蘭外交部表示已抗議外交官遭非法拘捕，並稱基輔當局將會驅逐一名俄羅斯資深外交官。

烏克蘭外交部發言人尼柯蘭科（Oleg Nikolenko）表示，俄羅斯粗暴違反外交公約，尋求升高緊張情勢，「為回應上述挑釁，駐基輔俄羅斯大使館一名資深外交官，必須於4月19日起的72小時內離開烏克蘭。」

俄羅斯於2014年兼併烏克蘭的克里米亞半島，並支持烏克蘭東部親俄分離主義分子。烏克蘭政府軍自2014年以來，一直與烏東親俄派交戰，衝突於今年初加劇，實際上已撕毀去年7月達成的停火協議。自今年初以來約30名烏克蘭軍人陣亡，相較於去年共50人喪命，他們大都是遭狙擊手擊斃。

此外，俄羅斯打算局部封鎖黑海，不讓外國船艦通行。北大西洋公約組織16日表示此舉「毫無道理」，呼籲俄國「確保（船隻）自由通行亞速海的烏克蘭港口，允許航行自由」。美國國防部發言人柯比說，「俄羅斯持續侵犯並破壞烏克蘭的穩定，（封鎖黑海）就是最新例證」；他重申美國堅定支持烏克蘭主權和領土完整。

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