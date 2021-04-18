俄反對派領袖納瓦尼絕食3周 醫生：隨時可能死亡

俄羅斯異議人士納瓦尼的支持者13日在英國倫敦唐寧街外舉行示威活動，要求國際社會「拯救納瓦尼」。（歐新社）

俄羅斯異議人士納瓦尼 目前在莫斯科以東流放地服刑，他絕食抗議獄方沒有給予妥善醫療照護踏入第三周，醫生阿希赫明表示，納瓦尼的健康狀況急速惡化，有可能出現腎衰竭，隨時有機會死亡。

阿希赫明表示，收到納瓦尼家人提供的檢測 結果，數據非常糟糕，顯示納瓦尼鉀水平升高，可能出現心臟驟停，肌酸酐水平升高則代表腎臟受損。他說，納瓦尼隨時有機會死亡。

納瓦尼3月因違反緩刑條款，被判入獄3年半，並於3月底指控獄方沒有正視他的背和腿部疼痛問題，於是發起絕食抗議。納瓦尼5日表示自己發高燒、有嚴重咳嗽，三名獄友已因結核病入院。親政府的「消息報」隨後引述監獄 部門表示，納瓦尼已經轉往病房，並接受新冠病毒檢測。

正在莫斯科以東流放地服刑的俄羅斯異議人士納瓦尼，絕食抗議獄方沒有給予妥善醫療照護，健康狀況急速惡化。（路透資料照片）

納瓦尼盟友稍後說，納瓦尼已由病房返回普通牢房，但獄方仍然拒絕安排外界的醫生為他檢查身體狀況。盟友還說，納瓦尼激瘦15公斤，並遭獄方威脅強迫餵食。

納瓦尼支持的工會「醫生聯盟」領袖瓦西里耶娃（Anastasia Vasilyeva）表示，必須立即採取行動。獄方則宣稱，有意提供納瓦尼妥善的醫療照護，但納瓦尼堅持要自己所選且為獄方以外的醫生看診，因此遭獄方回絕。

納瓦尼去年中毒前往德國就醫，1月回國被捕，後來因為違反挪用公款案的緩刑條款被判監禁。