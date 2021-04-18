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緬甸軍頭將出席4‧24東協峰會 政變後首次外訪

編譯中心／綜合17日電

泰國外交部今天表示，緬甸軍政府領導人敏昂萊將於下周參加印尼雅加達舉行的東南亞國家協會領袖峰會，這將是軍政府2月1日發動政變以來，敏昂萊的首度出訪。

東南亞國家協會（ASEAN）領袖峰會將於24日在雅加達舉行，預期將解決政變後緬甸當前的危機。泰國外交部發言人塔尼表示：「多名領袖已經證實將會出席，當中包括緬甸的敏昂萊。」

翁山蘇姬領導的「全國民主聯盟」在去年11月大選獲得壓倒性勝利，緬甸軍政府卻以大選舞弊為由發動政變，罷黜文人政府領導人翁山蘇姬。軍政府原本表示，要在1年後舉行選舉，並把政權交還給文人政府，但最近已經將時間延長至2年。

路透報導，包括被罷黜國會議員在內的民主派人士昨天宣布成立「全國團結政府」，成員包括翁山蘇姬、反政變抗議領袖及少數民族代表。全國團結政府表示，它是緬甸合法的政治當局，呼籲國際社會予以承認，並籲請東協邀請參加峰會，拒絕讓敏昂萊參加。

軍政府擬釋2.3萬囚犯

此外，緬甸軍政府1名官員透露，軍政府計畫在新年期間釋放超過2.3萬名囚犯。不過，軍方仍持續關押反政府抗議人士，並對帶頭抗議領袖發布通緝令。

一名監獄官員說：「我們將從音山監獄釋放超過800名囚犯。」音山監獄位於大城仰光附近。軍政府曾於今年2月釋放類似人數的囚犯，當時有人權團體擔心，軍政府此舉是要釋出監獄的空間，以便關押更多的反軍政府民眾與製造動亂份子。

緬甸政府傳統上每年都會釋放成千上萬名囚犯，以紀念佛教新年。不過軍政府2月政變以來，反對人士利用新年假期發動更大規模的抗議示威，多人被捕，甚至在鎮壓中喪生。目前並不清楚之前被捕的反政變抗議民眾與記者，是否也在新年獲釋之列。

緬甸 監獄 翁山蘇姬

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