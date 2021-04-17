俄羅斯封克赤海峽半年 「禁止外國官船航行」

俄羅斯總統普亭下令封鎖連接黑海的克赤海峽長達6個月。圖為2014年5月俄羅斯軍艦停泊在塞凡堡港。（路透資料照片）

隨著烏克蘭 政府軍和東部親俄分離分子的戰鬥加劇，烏、俄2國近數周來的緊張關係惡化，俄國 在烏克蘭北部和東部邊界以及克里米亞半島集結軍隊，最新焦點則落在黑海。在美軍兩艘驅逐艦可能航行至黑海的消息曝光後，俄羅斯 總統普亭下令封鎖連接黑海的克赤海峽長達6個月，這個作法立即遭到烏克蘭與歐洲聯盟譴責，烏克蘭15日指控俄方做法違反國際公約。

俄羅斯新聞社引述俄國國防部的聲明說：「從4月24日晚上9時到10月31日晚上9時，外國軍用船舶和其他官方船舶必須暫停穿越俄羅斯聯邦領海。」限制範圍涵蓋克里米亞半島西端、塞凡堡到古爾祖夫的半島南部海岸線以及克赤半島外的長方形海域。

克赤海峽是連接亞速海及黑海的唯一航道，也是把俄國及克里米亞半島切割開的水道。

報導指出，相關決定不影響該海峽航運。日前，俄國海軍透露將在黑海進行一系列軍演，南部軍區司令也證實裏海艦隊的船隻正駛往黑海。另有媒體引述消息指出，美國國防部為避免俄烏局勢升級，早前已放棄派遣兩艘驅逐艦進入黑海的計畫。

歐盟一名高層官員稱，俄國此舉是個「令人十分憂心的情況」。這名官員說，這種作法有違海上自由通行的規範和國際法，也使俄國在烏克蘭邊界集結軍隊所形成的緊張情勢更甚。

此外，烏克蘭當局則加強外交活動以爭取西方支持。總統澤倫斯基今日出訪法國，會晤法國總統馬克宏，並與德國總理梅克爾舉行三方視訊會談，討論烏克蘭東部頓巴斯地區的緊張局勢。澤倫斯基表示，這次會議是為以後舉行「諾曼地模式」會議做準備，即俄、烏、法、德四方會議，有關會議自2019年12月以來就再也沒舉行過。澤倫斯基表示，希望下周能恢復烏東停火。

俄國外交部發言人則批評，法、德等西方國家應該停止針對俄國的政治宣傳行動，強調在邊境集結部隊是「俄國在自己領土上的活動，且不威脅任何人」。