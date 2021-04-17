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古巴領袖勞爾交棒 卡斯楚家族60年統治告終

編譯陳韋廷／綜合16日電
古巴共產黨第八次全代會16日登場，第一書記勞爾卡斯楚（左）在開幕式上向全體代表揮手致意，身旁鼓掌者則是總統狄亞士-卡奈。（Getty Images）
古巴共產黨第八次全代會16日登場，第一書記勞爾卡斯楚（左）在開幕式上向全體代表揮手致意，身旁鼓掌者則是總統狄亞士-卡奈。（Getty Images）

古巴共產黨第八次全國代表大會16日登場，該國領導人勞爾卡斯楚宣布請辭第一書記職務，交棒給年輕一代接班人狄亞士-卡奈，他的離任也宣告卡斯楚家族對古巴長達一甲子的統治正式結束。

在為期4天的古巴全代會上，89歲的勞爾卡斯楚把第一書記這個古巴權力最大的職位，交給60歲的總統狄亞士-卡奈，結束他跟兄長斐代爾對古巴政界長達60年的統治。從1959年統治到2006年的斐代爾被尊為古巴國父及救世主。

狄亞士-卡奈將成為古巴共產黨史上第三位第一書記，同時仍將繼續擔任總統。此外，他還將成為自1950年代卡斯楚領導革命以來，古巴首位文職領導人。革命發生時，狄亞士-卡奈尚未出生。

這位西裝筆挺、精通科技的「披頭四」粉絲，雖在某些方面可能會比他兩個愛穿軍裝的前任更現代，但他仍是一名共產黨的信徒。

前古巴外交官艾祖加雷說：「他是政治鬥爭、意識形態鬥爭的一部分。」英國經濟學人智庫分析師麥凱則指出，沒有卡斯楚並不一定代表古巴共產黨的風格會突然發生變化。古巴前年通過的新憲法明確指出，社會主義是「不可動搖的」。

勞爾卡斯楚曾稱打算在退休後閱讀並照顧孫子，不過有人認為他雖退居幕後，但仍掌控決策權。

艾祖加雷說，勞爾卡斯楚將以一種類似於中國前領導人鄧小平的方式存在著，意即沒有職位，卻擁有最終決定權。

然而，許多古巴民眾並不關心政治，因他們正遭遇30年來最嚴重經濟危機、嚴重的通膨及食品短缺等問題。「沒有希望可言」，44歲廚師沙吉歐如此說道。

古巴 退休 中國

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