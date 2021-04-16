2艘舊艦各切一半 法拼接出新核潛艦

法國海軍要將兩艘舊的核子動力潛艦各切一半，拼在一起組成新潛艦。(Getty Images)

法國海軍核子動力攻擊潛艦「珍珠號」（Perle）因2020年6月的一場大火受到重創，有關單位後來想出補救辦法。他們把「珍珠號」艦身一分為二，留下仍可使用的一半艦身，再跟退役姊妹艦切下來的另一半艦身焊在一起，變成一艘新的潛艦，免於整艘船直接報廢。

CNN報導，1993年成軍的「珍珠號」是第六艘與最後一艘紅寶石級（Rubis Class）核子動力攻擊潛艦，長73公尺、排水量達2600噸，當時正在南部土倫一處造船廠的乾塢進行維護，卻遇上一場長達14個小時的意外火災。

由於火勢太過猛烈，「珍珠號」前半部艦身經判定無法使用，但後半部沒有受損，2019年退役的姊妹艦「藍寶石號」（Saphir）此時還在等候拆解，前半段船身幸運地結構完好，讓法方決定把兩者拼起來，變成一艘可服役的攻擊潛艦。

根據報導，「珍珠號」2020年12月被送到「藍寶石號」所在的西北部瑟堡。工人今年2月將「珍珠號」切成兩半，3月再將「藍寶石號」切成兩半，4月初開始動手將兩段艦身小心對齊後焊在一起。

海軍集團（Naval Group）表示，這是該公司首度進行姊妹艦前後艦身結合的修復工 程，將在未來幾個月完成作業。新潛艦將繼續使用「珍珠號」船名，容納「接合區」的艦身將比原來長約1.4公尺，貫穿整艘潛艦的數英里纜線與管道將接合在一起，還留有提供新艙房的餘地，可讓70名官兵多享有一點空間。

法國海軍必須維持6艘攻擊潛艦編制，現正用新的蘇弗朗級（Classe Suffren）核子動力攻擊潛艦逐步取代紅寶石級，但第6艘蘇弗朗級潛艦預定2030年才會成軍，才讓法國海軍想到繼續利用「珍珠號」未受損的一半船身。新「珍珠號」預計2021年下半年回到土倫，進行更多技術作業與作戰系統升級，於2023年上半年重新加入法國海軍艦隊。

美國 海軍退役潛艦指揮官、新美國安全中心研究員舒加特（Thomas Shugart）表示，美國海軍2006年就進行過類似的修復工程，「這肯定要做許多工作，但大概比建造一艘全新潛艦要少上很多」。