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倒數100天 疫情又惡化…日執政黨高層認「東奧取消」是選項

編譯中心╱綜合15日電
距離東京奧運會僅剩不到100天，日本疫情卻再惡化，7月的東奧可能再度停辦。(路透)
距離東京奧運會僅剩不到100天，日本疫情卻再惡化，7月的東奧可能再度停辦。(路透)

距離東京奧運只剩不到100天，日本新冠疫情再度升溫，令人質疑東奧能否順利舉辦。共同社引述執政黨高層15日說法稱，若疫情持續惡化，且奧運造成病毒傳播，那麼「停辦也是個選項」。

報導指出，日本執政黨自民黨幹事長二階俊博今天在錄製TBS電視台節目時指出：「如果真的不行的話，到時就得停辦。如果奧運變成傳播病毒的溫床，那麼我們舉辦奧運究竟有什麼意義？屆時必須作出決定。」

二階是自民黨二把手人物，說話極有分量，他這番發言在日本執政黨高層實屬罕見。

原定於去年7月登場的東京奧運，因新冠肺炎全球大流行，日本政府在去年3月宣布，東奧延期一年。日本首相菅義偉早前曾經誓言，今年一定要如期舉辦奧運，而國際奧會13日也宣誓東奧一定會舉辦。

由於海內外媒體隨後大幅報導二階的「停辦東奧」發言，讓二階隨後透過書面發表聲明，「一定要讓東奧及帕運成功舉辦」。行政改革大臣河野太郎15日在另一個電視節目中受訪時說，東京奧運與帕運將會採用能夠舉辦的方式來進行，也有可能不開放現場觀眾，可能會跟過去的奧運不一樣。

朝日新聞報導，日本3月下旬才全境解除「緊急事態宣言」，不過後續疫情又起，13日東京新增逾500例新冠病例，全國單日新增逾3000例病例，當中大阪占三分之一，日本政府坦言境內疫情已經進入第4波疫情。而4月14日是東京奧運會倒計時100天，日本輿論無不擔憂奧運會真的能舉辦嗎？

在野黨也紛紛批評政府處理東奧危機的失能。國民民主黨黨魁玉木雄一郎質疑，東奧若無法舉辦，是政府應對新冠疫情失能所致，「難道不是因為政府的失策才導致奧運會無法舉辦嗎？」

立憲民主黨國會對策委員長安住淳在黨內會議上表示：「對奧運的定位是人類戰勝新冠肺炎的證明，考慮到現在疫情蔓延，事實上已經很困難。以二階的話為契機，每個人都必須認真思考奧運是否要繼續辦下去。」

東京奧運 日本 疫情

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