日本排放核廢水至大海 南韓擬上告國際法庭

日本決定兩年後開始將福島第一核電站的核廢水排放入海，觸發鄰國不滿。圖為南韓首爾昨日有民眾到日本駐韓大使館前抗議。（新華社）

因應日本 兩年後起將福島第一核電站的核廢水排放入海的決定，南韓 總統文在寅今天指示官員研究向「國際海洋法法庭」申請臨時禁制令或提出申訴。他同日接受日本駐韓大使相星孝一遞交國書時，促相星向日本政府轉達韓方立場。此外，日本官方公布資料指出，多國也將含氚核廢水排放入海，南韓、台灣 被點名。

韓聯社指出，由於勝訴需證明南韓因日本核廢水污染受害，而日本在兩年後才開始排放廢水，南韓政府曾認定訴諸國際海洋法法庭的可行性不大。政府同時考慮在該法庭作出最終判決前申請臨時禁制令，暫時禁止日本將廢水排入大海。南韓外交部表示，將重新研究訴諸國際海洋法法庭的方案，並會與受影響的太平洋沿岸國家加強外交溝通，爭取國際社會關注。

「輻射值參考鄰國」韓、台被點名

此外，根據13日稍晚首相官邸網站發布的資料，年間排放量輻射值上限22兆貝克，並強調這是審酌各國核電廠氚排放量所訂出的標準，而日本經濟產業省還宣稱台灣也將含氚核廢水排放入海，指核三廠在2002年排放入海51兆貝克的輻射量；而南韓最主要的月城核電廠2016年排放液體輻射量約17兆貝克、氣體約119兆貝克，合計136兆貝克；古里核電廠兩者合計52兆貝克。

產經新聞報導指出，世界多國都將所屬核電廠的氚排放到海洋或大氣中，每一國都以各自制定的規制基準為基礎，設定放出量，目前尚未傳出對核電廠周遭居民、環境造成重大影響。

美英促日2030年減排至50%

共同社今日援引知情人士消息報導，美國與英國正加大力度促使日方從目前的減排26%上調至50%，並要求在美國主辦的22、23日氣候峰會上公布此減排目標，而以減排45%為主展開國內協調的日本政府正苦於應對。美媒報導稱，拜登政府正研究在2030年較2005年減排50%。

美方談判相關人士指出，日本推動的減排目標是2030年比2013年度減少45%，若以2010年度為基準則相當於減排約41%，但這一目標被美方認為，身為發達國家來說貢獻太小。