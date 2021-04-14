法國拚減碳 擬取消「火車2.5小時內能到」短程航線

法國國民議會10日晚間投票通過一項法案，將取消搭乘火車2個半小時內能夠到達的國內短程航線，以減少碳排放。（路透）

法國國民議會10日晚間投票 通過一項法案，將取消搭乘火車2個半小時內能夠到達的國內短程航線，以減少碳排放。

此措施與法國幾年前通過的「能源與氣候法」有關，該法旨在以1990年為基準，在2030年須將法國的排碳量降低40%，但仍須獲得參議院 批准才能生效。即便如此，部分環保人士仍認為這項法案遠遠不夠。在法國總統馬克宏 建立的一個公民氣候論壇中，有人呼籲取消火車4小時內能到的國內短程航班。

在表決前幾天，法國表示將增加對法國航空持股逾一倍，並注資高達40億歐元（約47.6億美元），以支持其在疫情旅遊限制下的財務狀況。不少民航業人士反對這項法案，擔心將進一步打擊航空業。

麥肯錫分析師甚至預測，2024年前，空中交通都可能不會恢復到危機前的水平。

法國工業部長魯納切爾駁斥，救助計畫與氣候法案之間沒有矛盾。她接受採訪時說，「我們知道飛機是碳排放重頭，但在應對氣候變遷的大環境下，我們必須減少這份排放。同樣，我們必須支持相關企業，而不是讓他們脫隊」。

法國交通部長傑巴里說，政府的提議合理，並說這項法案代表將終止從巴黎奧利機場到南特和里昂的航班。

該法案10日晚上在國民議會通過第一次表決，之後會送到參議院，最後回到國民議會進行第三次也是最後一次投票。馬克宏的執政黨和盟友在下議院占多數席。