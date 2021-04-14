日本稱核廢水「已過濾62種輻射物」 專家打臉：淡化危機

日本 政府決定將福島核電廠廢水排放入海，當局與東京電力公司聲稱已過濾掉62種輻射物，排入大海前會將氚濃度稀釋至世衛 標準的七分之一。不過，環保團體及核專家仍質疑，日當局和東電企圖淡化危機、轉移大眾焦點。

綜合媒體報導，東電聲稱採用「多核素除去裝置」（ALPS）能將水中輻射污染物減至「偵測不到」的程度，但綠色和平東亞分部及日本辦公室去年10月發表「福島核污水危機的真相」報告，指出ALPS無法有效去除多種有害放射性物質，也沒去除半衰期長達5730年、可能損害人體DNA的輻射物質碳-14。

綠色和平德國 辦公室資深核能專家伯尼去年向「德國之聲」表示，日本只強調氚的說法極為誤導，目的是轉移視線，「污染水中還含有許多輻射物，會影響環境和人類健康，其中包括鍶-90。」他還表示，東電內部文件顯示，核廢水中包括碘、釕、銠、銻、碲、鈷和鍶等多種輻射物都未去除。

日本漁民網友 同聲批評

日本民間對於當局決定也表達反對。不少網友批評當局宣稱「核廢水無害」的說法，有人建議乾脆讓東電用核廢水養魚，並員工食堂製成餐點讓員工吃，「既然說不會有健康問題，何不用這方法來證明？」

不少漁業界人士也矢言反對到底，日本全國漁業協會聯合會會長岸宏表示「極為遺憾」，將強烈抗議。福島漁業從業員也表示，自從2011年福島核災後，業界一直為改善福島海產聲譽想盡辦法，「這十年努力全都白費了」。

由於福島縣沿海漁業即將進入正式捕撈期，不少漁民都感歎，「決定的時機真是糟糕」，並憂慮引發新一輪「風評被害」。