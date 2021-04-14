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安倍不敢踩的雷 菅義偉「伸頭一刀」：不能永遠延後…

記者雷光涵／綜合13日電
核廢水淨化圖表
核廢水淨化圖表

日本政府昨天決定於兩年後，將福島第一核電廠存放的核廢水，稀釋後排放至大海。美國國務院及原能總署秘書長葛羅西表示支持日本決定，不過日本周邊國家都很不滿；中國外交部批評此舉「極其不負責任」，南韓政府「強烈反對」，外交部並召見日本駐韓大使表達抗議；台灣原能會也「表達遺憾」。

日本反對福島核廢水排放入海的民眾，13日齊聚在首相府外抗議。（美聯社）
日本反對福島核廢水排放入海的民眾，13日齊聚在首相府外抗議。（美聯社）

選在東京奧運開幕倒數三個月、眾議院解散改選之前，碰觸這會讓內政外交都頭痛的敏感問題，日本首相菅義偉打的是什麼算盤？

從結論來說，這是「伸頭一刀、縮頭也是一刀」的苦澀決斷。日本經濟產業省專家會議早於2016年做出結論，建議處理核廢水「費時最短、費用最低」的方法，是放流至大海」。說是費時最短，以現在逾千個儲存槽稀釋至少百倍後排放完畢，是至少20年的大工程。

現在，每日新增的輻射汙染水有減量，卻沒有停止累積。因為自然降雨或地下水持續流經福島第一核電廠的三個機組，接觸熔渣而形成含有高濃度放射性物質的水。東電用汲地下水及凍土牆擋水的方式盡量讓核廢水不擴大。但同時間，還要在反應爐注入冷卻水，降低熔解燃料棒的溫度，也是汙染水來源。

現有的儲存槽在2022年將裝滿，東京電力公司承認在規畫建新的水槽，但無法無止盡地讓它累積下去。東電評估，這些占用廠區附地的大儲存槽，將影響廢爐作業。也就是說，要達成廢爐的終極目標，須先除去礙事的大桶子。所以菅義偉昨天說，清掉處理過的核廢水，是福島第一核電廠不能迴避的課題，政府做出最實際的決定。

日本福島第一核電廠廠區內密密麻麻圓形儲存槽裝了大量核廢水，日本政府決定將這些廢水...
日本福島第一核電廠廠區內密密麻麻圓形儲存槽裝了大量核廢水，日本政府決定將這些廢水稀釋後排入海中。（美聯社）

福島漁民多年來等待自由流通的願望勢必遭到重挫。不管稀釋多少倍、排放的水質符合國際標準，看得見的科學證據敵不過傳聞致心理陰影的「風評被害」。連憲政史上在任最久的前首相安倍晉三也不敢踩雷，這個議題太敏感了。

政府高層說，「總不能永遠延後下去。」就算決定排放大海，要將儲存核廢處理水汲出來稀釋，還要兩年左右新建相關設備，沒有這麼快。東京奧運參賽選手到日本，不致有食安的憂慮。

南韓環保團體13日在首爾日本大使館附近抗議日本政府決定將福島核廢水排入海洋，衝擊...
南韓環保團體13日在首爾日本大使館附近抗議日本政府決定將福島核廢水排入海洋，衝擊海洋生態。（歐新社）

菅義偉去年9月接任首相的時候就打算積極處理，預定10月下旬召開閣員會議拍板。然而消息提早曝光，漁業公會態度強硬，被迫取消。因處理新冠疫情不佳、政壇醜聞等問題，菅義偉內閣去年12月民調跌破五成；今年仍未超越五成。自民黨認為，菅義偉展現「連安倍前首相都不敢碰的問題，他勇於處理」的立場，或許這樣勇氣能帶來更多支持者。

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