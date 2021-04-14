我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山提前擴大開放 16歲以上居民可接種疫苗了

長賜號又「卡住」… 賠不出9億元遭扣押

編譯中心／綜合13日電

蘇伊士運河管理局(Suez Canal Authority，SCA)主席雷比13日表示，在蘇伊士運河擱淺一周造成運河阻塞的長榮海運貨櫃輪「長賜號」，已在法院命令下遭到扣押，直到船東付清9億美元賠償費為止。

埃及國營金字塔報報導，雷比表示，長賜輪因為沒有付出9億美元賠償費，已遭扣押。

雷比上周表示，3月29日脫困的長賜輪，擱淺近一周造成蘇伊士運河無法通行，埃及政府損失10億美元，包括過路費及救援作業費用。蘇伊士運河管理局因此在當地法院提告，向長賜輪求償。

SCA表示，9億美元的賠償金，包括擱淺期間的通行費損失、疏濬相關的人工與設備費用。據估計，擱淺期間在每天損失的通行費收入，大約1500萬美元。

長賜輪是由日本正榮汽船公司所有，由台灣長榮海運承租，懸掛巴拿馬旗幟，3月23日在全球重要貿易航道蘇伊士運河擱淺，29日才脫困。脫困後長賜輪被拖船拖到運河中段大苦湖停泊進行檢修。

長賜號的船東「日本正榮汽船公司」的發言人，拒絕對於賠償相關問題作出任何回應，僅表示船員都還在船上，船隻就停留在大苦湖，也就是運河的一半處。租船人台灣長榮公司，則透過一封電子信件回應「彭博社」表示，尚未收到船東已接獲法院命令的相關資訊。

蘇伊士運河 長榮 台灣

上一則

LV要價3.9萬「飛機包」被酸富人沒時尚品味

下一則

日本稱核廢水「已過濾62種輻射物」 專家打臉：淡化危機

延伸閱讀

蘇伊士運河上空「嚴重空汙」…長賜號害的

蘇伊士運河上空「嚴重空汙」…長賜號害的
埃及法院下令扣押長賜輪 賠償9億元才會放行

埃及法院下令扣押長賜輪 賠償9億元才會放行
長榮長賜輪還在埃及做客 當局：支付10億賠償金才能走

長榮長賜輪還在埃及做客 當局：支付10億賠償金才能走
蘇伊士運河上又有船出包 義大利油輪引擎故障

蘇伊士運河上又有船出包 義大利油輪引擎故障

熱門新聞

接種新冠疫苗示意圖。（新華社）

研究：新冠疫苗只打第一劑 恐毫無保護力

2021-04-07 22:08
菲立普親王過往花邊新聞不斷，其中最廣為人道的就是艷舞女郎、演員柯克伍德。（取材自維基百科）

世界美腿、馬車玩伴… 菲立普親王外遇傳聞不斷

2021-04-10 02:22
英國女王伊麗莎白二世(右)今天痛失結縭73年的夫婿菲立普親王(左)。美聯社

英女王與菲立普親王結縭73載 婚事當初不受認可

2021-04-09 09:23
菲立普親王與女王（右前）與第二代查理和妻子卡蜜拉（左），以及第三代的哈利與梅根（右後）、威廉與凱特夫妻（左後）出席2017年耶誕的教堂活動。美聯社

網頁悼爺爺 哈利準備返英奔喪 梅根還未確定

2021-04-09 20:30
白金漢宮9日表示，英國女王伊麗莎白二世的夫婿菲立普親王（PrincePhilip）已經辭世，享耆壽99歲。取材自推特

白金漢宮證實：英國菲立普親王辭世 享耆壽99歲

2021-04-09 07:31
菲立普親王(左)的葬禮將於17日舉行，哈利王子(右二)將會返國奔喪，他的懷孕妻子梅根則不會同行。圖為哈利王子和爸爸、祖父參加戴安娜王妃葬禮。(美聯社)

菲立普親王葬禮限30人 哈利王子將返英 梅根懷孕不旅行

2021-04-10 17:54

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美叫停嬌生疫苗 6女爆血栓 1死1病危 南非也停打

美叫停嬌生疫苗 6女爆血栓 1死1病危 南非也停打
已打嬌生疫苗該怎辦？醫學專家籲無須驚慌

已打嬌生疫苗該怎辦？醫學專家籲無須驚慌
魔鬼食譜外洩 59歲天王劉德華不老秘方全曝光

魔鬼食譜外洩 59歲天王劉德華不老秘方全曝光
家有6至17歲孩童 7月可領3000元兒童抵稅金

家有6至17歲孩童 7月可領3000元兒童抵稅金
拜登上任即派摯友訪台 近半世紀罕見

拜登上任即派摯友訪台 近半世紀罕見