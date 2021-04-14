長賜號又「卡住」… 賠不出9億元遭扣押

蘇伊士運河 管理局(Suez Canal Authority，SCA)主席雷比13日表示，在蘇伊士運河擱淺一周造成運河阻塞的長榮 海運貨櫃輪「長賜號」，已在法院命令下遭到扣押，直到船東付清9億美元賠償費為止。

埃及國營金字塔報報導，雷比表示，長賜輪因為沒有付出9億美元賠償費，已遭扣押。

雷比上周表示，3月29日脫困的長賜輪，擱淺近一周造成蘇伊士運河無法通行，埃及政府損失10億美元，包括過路費及救援作業費用。蘇伊士運河管理局因此在當地法院提告，向長賜輪求償。

SCA表示，9億美元的賠償金，包括擱淺期間的通行費損失、疏濬相關的人工與設備費用。據估計，擱淺期間在每天損失的通行費收入，大約1500萬美元。

長賜輪是由日本正榮汽船公司所有，由台灣 長榮海運承租，懸掛巴拿馬旗幟，3月23日在全球重要貿易航道蘇伊士運河擱淺，29日才脫困。脫困後長賜輪被拖船拖到運河中段大苦湖停泊進行檢修。

長賜號的船東「日本正榮汽船公司」的發言人，拒絕對於賠償相關問題作出任何回應，僅表示船員都還在船上，船隻就停留在大苦湖，也就是運河的一半處。租船人台灣長榮公司，則透過一封電子信件回應「彭博社」表示，尚未收到船東已接獲法院命令的相關資訊。