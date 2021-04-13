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日本拍板2年後「核廢水入海」 日媒：美加海域3年內遭污染

編譯中心／綜合13日電
日本拍板決定，將福島核一廠核廢水排放入海，預定2年後開始放流。（路透資料照片）
日本拍板決定，將福島核一廠核廢水排放入海，預定2年後開始放流。（路透資料照片）

日本政府在當地時間13日上午召開內閣會議，決定將福島核一廠核廢水排放入海的方針，預定2年後開始放流。此舉不僅引發當地漁民的強烈反彈，「綠色和平」表示，將串聯東亞地區民眾齊向日方抗議，盼日本政府停止此項行為。中國和南韓也嚴正關切，國際原子能機構則稱願以公正、客觀、科學的方式進行評估和監督工作。

NHK等日媒日前報導，保管福島核一廠核廢水的儲罐最快明年夏天將達到容量極限，日本政府委員會提出的報告指出，將放射性物質活度稀釋至法令標準以下後，排放入海比排入大氣，更為可行。共同社報導，經營福島核一廠的東電公司放流前，會將核廢水稀釋到國家輻射濃度基準值四十分之一，相當於世衛組織訂定飲用水輻射安全標準的七分之一後才排入大海。據報導，放流最快2022年開始，預計將耗時30年。

12日在東京首相官邸前，示威者手持「不要把放射性污水排入海洋」、「反對將核廢水排海」等標語，要求日本政府和東京電力公司承擔起責任。福島縣連日來亦不斷有民眾示威，強烈反對將核污水排入海。日本首相菅義偉12日在眾議院決算行政監試委員會上表示，面對福島重建，核廢水的處分是不能迴避、無法永遠推遲的問題。日本政府預定2041至2051年之間，完成福島核一廠廢爐作業。

不止國內反彈，鄰國也表達嚴正關切。中國外交部發言人趙立堅12日表示，目前國際輿論對日方決定普遍表示質疑和反對，中方已通過外交管道向日方表明嚴重關切。南韓外交部稍早也希望日本政府確保相關訊息公開透明，按照環保基準客觀評估，和所有利益相關國家保持緊密溝通。

南韓擔心日本核廢水可能影響他們的漁業，海洋與漁業大臣（左）12日視察首爾魚市場，...
南韓擔心日本核廢水可能影響他們的漁業，海洋與漁業大臣（左）12日視察首爾魚市場，關心魚類原產地。 （歐新社）

德國南極海洋機構也警告，不到半年，整個太平洋都將面臨高度輻射威脅，包括遠在大洋另一端的美國。韓媒指出，如果日本的核污水入海，只需220天就會抵達濟州島，400天後就會到達南韓西海岸。而「每日經濟新聞」報導，福島核廢水自排放日算起，57天內將污染太平洋大部份區域；美國、加拿大海域也將在3年內遭到污染。

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