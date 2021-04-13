伊朗核設施「大爆炸」將停工9個月 揚言報復以色列

伊朗納坦茲核子設施內生產濃縮鈾的IR-6型離心機。（美聯社）

伊朗 納坦茲核子設施11日疑似遭人破壞引發大爆炸，供電設施全毀，鈾濃縮作業料將停擺數月。伊朗當局形容這起事件為「核子恐怖主義」，外長查瑞夫表示，伊朗認定區域宿敵以色列 須為此事負責，將發動報復。

納坦茲設施日剛出事時，伊朗只宣稱該設施電力供應網出問題引發事故，並未造成人員傷亡或輻射汙染，12日才證實遭人為破壞。紐約時報報導，情報官員表示，斷電是由一場大爆炸引發，而且設施內部戒備森嚴的獨立電力系統全毀，無法再為地下鈾濃縮離心機供電。

紐時引述的官員則說，伊朗可能得花至少九個月才能讓納坦茲恢復生產。伊朗10日剛重啟此地的鈾濃縮作業。伊朗官方新聞社說，情報部門已鎖定破壞當地電力系統的主嫌，「正採取一切必要措施逮捕此人」。

路透報導，伊朗外長查瑞夫指控幕後主使是以色列，因為不滿伊朗在解除制裁之路上取得進展，「我們會向猶太復國主義者（以色列）進行報復」。伊朗外交部發言人哈蒂柏札德也表示，破壞核子設施可被視為「違反人道行徑」。

伊朗納坦茲核子設施位於首都德黑蘭南方250公里。（路透）

以色列參謀總長柯查維幾乎承認此事是以色列所為，他說，以國在中東的行動「不會偷偷摸摸」。以色列多家媒體報導，以國情報機構摩薩德成功破壞納坦茲設施，有可能阻礙當地鈾濃縮工作數月之久。

納坦茲設施遇襲當天，美國國防部長奧斯丁剛好在以色列訪問，目前尚不清楚拜登 政府事前對這場行動是否知情；而以國總理內唐亞胡12日與奧斯丁一同會見記者時，曾表示伊朗從未放棄發展核武，但以色列不會讓他們得逞。

以色列曾公開表示不希望拜登恢復核子協議，過去也曾多次出手破壞伊朗的核子計畫，包括網路攻擊、暗殺核子科學家等。

此外，美國賓州大學中東專家表示，以色列此次功擊是為了繼續惡化地區關係，阻礙美國重回核協議。如果拜登政府對此次襲擊不發聲，可能讓外界聯想美國默許甚至合謀，勢必影響美伊談判；如果拜登政府譴責，將在國內面臨政治壓力。