緬甸軍政府爆扣留「示威者屍體」 逼家屬付贖金

緬甸 軍事政變至今，軍政府武力鎮壓抗議已造成逾700人死亡，引起國際高度關注。有消息指出，軍方竟然對死者家屬要求支付12萬緬元（約84美元）後，才能將遺體領回。

CNN報導，緬甸軍方9日對最大城市仰光附近的城市勃固（Bago）展開鎮壓，一天就有至少82名示威者喪命。緬甸援助政治犯協會指，軍方當天使 用步槍，手榴彈甚至火箭砲攻擊抗議民眾。緬甸「勃固大學聯盟」於臉書發文指出，軍方正在向當地家庭收取12萬緬元的費用，交錢後才把罹難者的遺體發還給親屬。

另一方面，被廢黜的緬甸文人政府領袖翁山蘇姬 的律師今天表示，她又被控一條因觸犯天然災害管理法的刑事指控。

法院今天開庭，翁山蘇姬視訊聆訊後，委任律師敏敏索表示：「依據天然災害管理法第25條規定，她又再受到指控，累計她已被控6項罪名，其中5項指控在奈比多，還有一項指控在仰光。」緬甸軍政府先前已給翁山蘇姬安上5項罪名，包括違反進出口法、通訊法、國家機密法及意圖煽群眾動亂等。她先前在另一起案件也被控違反天災管理法。

敏敏索指出，目前軟禁在奈比多的翁山蘇姬健康狀況似乎還不錯。下次開庭的時間預計在4月26日。