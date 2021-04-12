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北韓3000噸潛艦傳將下水 下一步射北極星三型飛彈？

編譯中心／綜合11日電
美、韓情報單位研判，北韓已建造完成一艘3000噸級、可搭載3枚潛射彈道飛彈的新型潛艦。圖為2014年6月北韓領導人金正恩視察一艘潛艦時，站在指揮塔的鏡頭。（路透）
美、韓情報單位研判，北韓已建造完成一艘3000噸級、可搭載3枚潛射彈道飛彈的新型潛艦。圖為2014年6月北韓領導人金正恩視察一艘潛艦時，站在指揮塔的鏡頭。（路透）

北韓近來軍事動作不斷，繼上月底突然試射彈道飛彈引起各國戒備後，美韓情報單位近日又掌握到，北韓的3000噸級潛艦已經完工，預估將在最近舉行下水儀式。

韓聯社報導，專門研究北韓動態的美國智庫「北緯38度」披露，位於北韓咸鏡南道的新浦造船廠近來頻頻被偵測異常動向，而美韓軍事情報指出，北韓近來在新浦造船廠一棟長190多公尺、寬36公尺的密閉式大型建築內，將一艘1800噸重的羅密歐級潛艦，改造成一艘3000噸級的潛艦。

北韓在咸鏡南道新浦造船廠浮動式船塢被移動，恐代表新造潛艦即將下水。（取材自38 ...
北韓在咸鏡南道新浦造船廠浮動式船塢被移動，恐代表新造潛艦即將下水。（取材自38 north）

這艘潛艦長80公尺、寬7公尺，可搭載3枚潛射彈道飛彈（SLBM）。消息人士分析，自從美國拜登政府今年1月就任以，北韓為了在戰略上擴大對美國的施壓，正在分析該在何時下水最有效果。而當潛艦下水後，下一步極可能會進行北極星三型飛彈的試射。

此外，北韓據悉也在建造一艘4000至5000噸的中大型潛艦，可搭載去年10月與今年1月公開亮相的「北極星-4」型和「北極星-5」型潛射飛彈。北韓官媒曾於2019年7月公開最高領導人金正恩視察新浦造船廠的影片，對外公開北韓正進行潛艦建造。

此後韓美軍方和情報部門持續追蹤相關進度，但因為北韓在密閉空間建造潛艇，美國衛星難以精準掌握相關情報。

北韓 美國 彈道飛彈

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