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中國北韓邊界傳月底開放 將靠鐵路運送緊急物資

編譯中心／綜合11日電

韓聯社報導，北韓中國消息人士透露，因新冠疫情而封鎖的中國與北韓邊界，4月底前可望解封，首先恢復鐵路交通以輸送緊急物資，但旅遊等人員往來短期內恐仍難恢復。中國及北韓官方並未證實此事或發表意見。

中國武漢在2020年1月爆發新冠疫情後，北韓早在同年1月底就宣布封鎖與中國的邊界，成為全球第一個與中國限制人員往來的國家。

消息人士指出，中國與北韓已針對恢復跨越雙方邊界友誼橋貨運鐵路運輸達成協議，預計不久後將先解除友誼橋的鐵路封鎖措施。友誼橋跨越兩國界河鴨綠江，連接中國丹東及北韓新義州，先前是雙方最繁忙的運輸線。

除鐵路外，同樣連接丹東和新義州的「新鴨綠江大橋」北韓端的匝道，2020年已完成路面鋪設。而遼寧省政府不久前曾表示，這座大橋「不久後將會通車」。

北京消息人士表示，中國與北韓邊界的封鎖措施「近期就已經呈現持續緩和跡象」。他同樣表示，兩國邊界雖不會完全解封，但應會透過貨物運輸恢復部分交流。

北韓國營的高麗航空本月初曾在官網公布平壤往來北京的班機訊息，但至今並沒有實際飛行。業界人士推測，高麗航空此舉可能是在維護及檢查自家的訂票系統，提前為恢復飛航作準備。

北韓 中國 北京

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