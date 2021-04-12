伊朗核設施剛啟動就故障 歸咎「恐怖主義」襲擊

伊朗總統羅哈尼（右二）10日在德黑蘭參觀新核子成就展。（路透）

伊朗 半官方法斯通訊社（Fars News Agency）報導，伊朗原子能組織發言人卡馬萬迪表示，納坦茲（Natanz）核設施11日「鈾濃縮設施的部分電路發生事故」，但沒有造成傷亡或損害。伊朗10日宣布已啟動這處廠區的先進鈾濃縮離心機，這再度違反在2015年核子協議中的承諾。

伊朗核計畫主管薩利希（Ali Akbar Salehi）同日稍後宣稱，事故是「恐怖主義」行徑所致，敦促國際社會和國際原子能機構（IAEA）處理他口中的「核子恐怖主義」，又指伊朗保留向施襲者採取行動的權利。

位於中部伊斯法罕省的納坦茲核設施是伊朗鈾濃縮計畫的核心，伊朗總統羅哈尼10日啟動納坦茲的一座替代工廠、一個鈾濃縮的離心機串列以及兩個試驗離心機串列。這些新設備使伊朗能夠更快、更大量生產濃縮鈾，達到違反2015年核子協議的水準。官媒聲稱已注入六氟化鈾氣體到離心機；然而翌日即傳出核設施發生故障。

2020年7月納坦茲曾有一座先進離心機工廠發生爆炸事故。當局把那起事故歸咎於「恐怖分子的破壞」，但沒有公布調查結果。10日啟動的替代工廠正是為取代去年7月爆炸損毁的設施。

美防長訪以國 將晤內唐亞胡

另一方面，美國國防部 長奧斯汀11日抵達以色列 ，展開為期兩天的訪問，其間會跟以國總理內唐亞胡和國防部長甘茨會面。以色列對於拜登政府在伊朗問題的立場感到憂慮，路透指華府將一邊就重返2015伊朗核協議重啟會談，一邊尋求在地區安全問題消除以色列疑慮。