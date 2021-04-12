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烏克蘭士兵遭砲擊1死1重傷 俄國仍堅稱：無意引戰

編譯中心／綜合11日電

俄羅斯近日在克里米亞北部和烏克蘭東部邊境集結大批兵力，引發西方國家關注。烏克蘭軍方表示，俄國支持的分離主義叛軍今天發動砲火攻擊，造成烏克蘭軍人1死1重傷。與此同時，克里姆林宮指出，俄國不會與烏克蘭發生戰爭。

美聯社報導，截至今天的砲火攻擊，烏克蘭表示今年已有27名官兵在東部遇襲喪命。最近幾周，烏克蘭軍隊與掌控烏國東部頓巴斯地區的親俄分子之間的交戰加劇，引起各界憂心這場長期衝突急遽升溫。

克里姆林宮發言人培斯科夫今天受訪說道：「當然，沒人打算邁向戰爭，且整體來看，沒人能接受發生這類戰爭的可能性。」他堅稱，莫斯科當局沒有涉入衝突。

各方專家大多不認為局勢會升溫至開戰的地步，西方學者質疑俄國實施「邊緣政策」，以迫使烏克蘭總統澤倫斯基和美國總統拜登讓步；俄羅斯專家則批評烏克蘭領導層試圖升級事態，以吸引西方伙伴的關注，尋求擺脫「明斯克協議」。

新一輪頓巴斯危機也令烏克蘭是否應加入北約一事再受關注。澤倫斯基上周敦促加快讓該國加入北約，稱是解決頓巴斯戰爭的唯一辦法；但美國只表示支持北約開放政策和促烏克蘭繼續推行改革。烏克蘭對加入北約的立場由反覆轉至近年的堅定，但東部衝突和俄羅斯反對仍是主要障礙。

烏克蘭 俄羅斯 俄國

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