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厄瓜多總統大選11日第二輪投票 左右對決

編譯中心／綜合11日電

美國家厄瓜多11日舉行總統大選第二輪投票，由左派經濟學家阿拉烏斯(Andres Arauz)，對決保守派前銀行家拉梭(Guillermo Lasso)，勝選者將於5月24日宣誓上任，將接替莫雷諾(Lenin Moreno)，成為新總統。

中央廣播電台引述法新社報導，厄瓜多經濟困境嚴重，而俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病(COVID-19)疫情讓情況雪上加霜。

根據民意調查，阿拉烏斯和拉梭的支持度不相上下。

今年36歲的阿拉烏斯，原本知名度不高，但在他的政治導師、前總統柯利亞(Rafael Correa)的支持下，今年2月的第一輪投票，得票率位居第一。

至於65歲的拉梭，是一位有經驗的政治人物。這是他第三度參選總統，過去兩次都是飲恨，位居第二。在2013年和2017年，分別敗給柯利亞和莫雷諾。

厄瓜多人口1,740萬，有義務投票的選民有1,310萬人。無論誰當選，都將面臨嚴重的經濟危機。2020年，厄瓜多的國內生產毛額(GDP)負成長7.8%。總負債近640億美元，大約是GDP的63%，其中有450億美元是外債。

此外，厄瓜多還得面對嚴峻的COVID-19疫情。厄瓜多的確診病例超過34萬，逾1.7萬人染疫喪生。

投票 疫情 美國

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