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秘魯大選18人搶總統大位 可能無人過半 需待6月第二回合決選

編譯中心／綜合11日電
第三度參選的藤森惠子（左）11日投票，她是秘魯被監禁的前總統藤森謙也的女兒。（路透）
第三度參選的藤森惠子（左）11日投票，她是秘魯被監禁的前總統藤森謙也的女兒。（路透）

秘魯總統大選11日投票，將選出新一屆總統和130名國會議員。因選票分散，很可能不會有人過半，需待6月6日第二回合決選。

此次有自由秘魯黨候選人卡斯蒂略、國家前進黨候選人德索托和人民力量黨候選人藤森惠子等18人角逐總統職位，其中第三度參選的藤森惠子（Keiko Fujimori）是被監禁的前總統藤森謙也（Alberto Fujimori）的女兒。近期民調顯示，所有總統候選人的支持度都未有超過15%，近四分一選民對所有參選的18名候選人都不認可。

而18位總統候選人中有6位感染新冠病毒，包括現年38歲、曾效力於秘魯地方足球隊和國家隊的佛塞斯（George Forsyth），他被迫縮短競選的最後一周。選前秘魯10日通報的單日384人染疫病故，死亡病例創下新高，疫情重新席捲全國，迄今死亡總數達到5萬4669人。秘魯醫療人員搶救人命的同時，境內醫用氧氣短缺，醫院負荷量超載，政府也還在努力取得足夠數量的疫苗。

按照規定，在首輪投票中得票率過半的候選人將贏得總統選舉，如果無候選人得票過半，得票最多的兩名候選人將進行第二輪角逐。第二輪投票將於6月6日舉行，得票多者當選總統。

秘魯在去年11月經歷有史以來最嚴重的政治危機之一。時任總統畢斯卡拉（Martin Vizcarra）和接任總統的國會議長梅禮諾（Manuel Merino）先後下台，並由國會議員薩加斯蒂（Francisco Sagasti）擔任臨時總統。他將在7月離任。

2018年3月，時任總統庫辛斯基（Pedro Pablo Kuczynski）則是在貪腐指控中下台。

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