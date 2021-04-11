拜登對伊朗釋善意 願撤川普時期「部分制裁」

美國總統拜登有意撤銷對伊朗的部分制裁，換取伊朗重回核協議。圖為伊朗總統羅哈尼（中）10日參觀核研發成果展覽。（歐新社）

為解決伊朗 核談判僵局，美國 總統拜登有意撤銷前總統川普 時期對伊朗實施的部分「不一致」制裁，釋出善意以換取德黑蘭當局重新遵守核協議。美國官員透露，雙方已有間接對話，但若伊朗堅持先撤銷全部制裁，可能就無法談下去。

華盛頓郵報報導，美國國務院一名高級官員透露，美伊上周已進行第一輪非直接對話，形容對話氣氛「像是商業洽談」且「非常有建設性」，預定14日進行下一回合討論。

由於伊朗政府拒絕和美方直接接觸，因此雙方對話透過核協議參與國家傳話，包括英、德、法、俄和中國。該名官員說：「我們沒有提出（解除制裁）項目清單，而是解釋美方採取制裁時的原則。伊朗方面也沒有提出清單。」

官員指出，美國仍保留非核武項目的合法制裁，並非撤銷全部，「我們的立場是，以直白的語言公平地解讀協議」。透過撤銷部分制裁，可以讓伊朗重回國際經濟，獲得外國投資。

美國、伊朗等七國在2015年簽署伊朗核協議，伊朗承諾限縮濃縮鈾濃度及儲存量，並停轉多數離心機，美方則取消經濟制裁。川普2018年宣布退出伊朗核協議，重啟並追加經濟制裁，之後德黑蘭當局也宣布不再片面遵守協議，目前濃縮鈾存量已大幅超過協議規定。

根據原本的協議文本，美國同意解除和核武有關的制裁，不過仍維持關於資助恐怖活動、支援代理人戰爭及發展洲際飛彈的制裁。但川普不但恢復所有制裁，還追加超過1500項制裁，其中多數並未列為核武項目之下，而是恐怖活動，包括凍結伊朗央行及其他金融機構的資產。

川普政府明白表示，將制裁項目改為恐怖活動而非核武，就是為了不讓下任政府可以輕易取消對伊朗制裁。為了取消名目不一致的制裁，拜登政府官員必須逐項檢視制裁內容。

德黑蘭當局早前堅持「在伊朗回歸協議前，川普施加的制裁必須全數撤銷」，伊朗外長查瑞夫曾表示：「川普的所有制裁皆違反核協議，必須撤銷。」美國官員說，若伊朗堅持撤銷所有制裁，雙方很難繼續談判。