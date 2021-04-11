希臘知名記者家門前遭槍殺 現場發現17枚彈殼

希臘一名專門報導犯罪新聞的知名記者遭槍殺，受到歐盟 官員、各政黨和媒體工會譴責後，希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）今天下令迅速調查此案。

總理辦公室表示，米佐塔基斯今天找來警政部長克里索霍伊季斯（Michalis Chrysochoidis）開會，討論此案。

卡拉瓦茲（Giorgos Karaivaz）為希臘民營Star電視台的記者，也經營新聞部落格bloko.gr。目擊者表示，昨天他在位於雅典阿利莫斯（Alimos）區的家門口下車後，兩名騎乘機車槍手近距離向他連開多槍，當場死亡，兇嫌隨即逃逸。

中央社報導，警方消息人士告訴法新社，嫌犯為兩名男子，騎著機車朝52歲的卡拉瓦茲開槍，現場發現17枚彈殼。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）和歐洲理事會（Council of Europe）人權事務高級專員隨即譴責這起謀殺案。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen ）昨天發推文說：「謀殺記者是卑鄙、懦弱的行為。」

「歐洲維護自由，而媒體自由可能是所有自由中最神聖的，記者必須要可以安全地工作。我謹向卡拉瓦茲的家人表達慰問之意，希望凶手很快就會被繩之以法。」

希臘傳媒常受燃燒彈和蓄意破壞攻擊，殺害記者則罕見。