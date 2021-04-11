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美艦進入專屬經濟區 印度「關切」

編譯中心／綜合10日電

美國海軍第7艦隊勃克級驅逐艦瓊斯號7日以行使自由航行權，並在未知會印度下進入印度專屬經濟海域，印度外交部昨晚表示，聯合國海洋法公約未授權此舉，已向美表關切。

印度外交部昨晚發出聲明說，印度對聯合國海洋法公約的明確立場是，這份公約並未授權其他國家在未經擁有這片專屬經濟區和大陸棚海域的國家同意下，在這些海域舉行軍事演習或機動演練，特別是涉及海上使用武器和實彈射擊。

印度外交部指出，美國海軍第7艦隊勃克級驅逐艦瓊斯號（USS John Paul Jones，DDG-53）在從波斯灣向馬六甲海峽（Malacca Strait）航行期間，一直受到印度的監控，印度已就瓊斯號在未知會印度之下通過印度專屬經濟海域，透過外交管道表達關切。

美國海軍第7艦隊7日發出聲明表示，瓊斯號印度時間7日在未徵求印度事先同意下，在印度主張的專屬經濟區域內、距離拉克沙群島（Lakshadweep Islands）以西130浬海域行使自由航行權利。

聲明強調，印度要求其他國家船艦在所主張專屬經濟區或大陸棚海域進行軍事演習或機動演練，都必須徵求印度事先同意，「這一主張不符合國際法」。

美國海軍第7艦隊的聲明又說，這次自由航行任務透過「挑戰印度對海洋過度的主張」，維護國際法承認的海洋權利、自由和合法使用權。

中國近年不斷在東海、台海、南海和中印邊境採取挑釁的軍事行動後，美國與印度、日本和澳洲組成四方安全對話，希望維護印度太平洋地區的自由與開放，以及自由飛越與航行權，雙方甚至頻頻在印太海域舉行雙邊和多邊聯合軍事演習。

印度近年為對抗中國軍事擴張，也強化與美國軍事合作關係，購買許多美製武器。印度與中國部隊去年5月初在拉達克東部發生對峙與衝突後，也從美軍取得對峙地區的即時情報，以應對中國的軍事活動。

不過，印度外交系統仍堅持走不結盟主義，最近更積極說服俄羅斯加入印太戰略。印度外交部長蘇杰生（S. Jaishankar）6日與來訪的俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）分享印度的印太戰略觀點，希望印太戰略以東協國家為主導，藉此說服俄羅斯加入，稀釋美國的主導力量。

因此，美國第7艦隊的動作與聲明，是否與印度作為有關，且是否對印美間的軍事合作產生影響，還有待後續觀察。

為對抗中國在印太地區軍事擴張，印度與美國、日本和澳洲組成四方安全對話，被指可能成為亞洲版北約組織，但印度卻不希望如此，更力邀俄羅斯加入印太倡議以求平衡，以展現其不受大國左右的不結盟態度。

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