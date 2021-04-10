俄羅斯再擴大軍演規模 美艦擬赴黑海抗衡
近期俄軍集結烏克蘭東部邊境，引來烏克蘭與西方多國緊張，8日俄羅斯又宣布派10艘船艦赴黑海參與軍演。對此，德國總理梅克爾今天要求俄羅斯總統普亭撤回軍隊，美軍則打算派軍艦到黑海聲援烏克蘭。
路透報導，烏克蘭政府軍在東部頓涅茨克地區與俄國所支持的分離主義者衝突升溫，基輔也拉高分貝警示俄羅斯派兵烏東邊境施壓，烏克蘭總統澤倫斯基8日也視察烏東前線地區，提振士氣。
德國政府公布梅克爾與普亭通電話的內容，指出「總理要求俄國解除兵力以便降溫情勢」；但普丁反指烏克蘭沿烏東軍事接觸線「挑釁」。俄德雙方確認，將透過「諾曼第模式」尋求解決，意指由法德斡旋，讓烏俄和平談判。
另一方面，美國國防部官員今天向CNN透露，鑒於俄羅斯在烏東邊界持續增加軍力，未來幾周將派遣軍艦到黑海，以示對烏克蘭的支持。
白宮8日表示，俄羅斯陳兵烏克蘭東部邊界自2014年以來人數最多，美國日益擔憂「俄羅斯近來升高侵略行動」。這是拜登政府首度對俄國增兵規模的描述。2014年3月烏東衝突升高時，在烏克蘭邊境的俄軍約是2.5萬到3萬多人。
官員表示，美國海軍在黑海的行動多為例行性，但若布署軍艦，則是對莫斯科傳達「華府正密切關注」的特定訊息，還表示海軍會持續在黑海國際空域空中偵察，監視俄國海軍動靜及在克里米亞的俄軍動向。
1936年的蒙特魯公約賦予土耳其對進出黑海相關海峽的控制權，非黑海沿岸國的美國若要通過，必須14天前告知。目前還不清楚美方是否發送通知。
【BBC報導，前俄國副總理、現任克里姆林宮副幕僚長柯札克說，要是烏克蘭對其境內東部的俄語居民發動全面性攻擊，俄軍將出手介入。他還警告，衝突升溫很可能會是烏克蘭步入末日的起點，「這槍不會是開在腿上，而是臉上」。】
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