俄羅斯再擴大軍演規模 美艦擬赴黑海抗衡

烏克蘭和俄羅斯邊界緊張情勢升高，戰雲密布，烏國總統澤倫斯基（中）8日前往前線視察。（歐新社）

近期俄軍集結烏克蘭 東部邊境，引來烏克蘭與西方多國緊張，8日俄羅斯 又宣布派10艘船艦赴黑海參與軍演。對此，德國總理梅克爾今天要求俄羅斯總統普亭撤回軍隊，美軍則打算派軍艦到黑海聲援烏克蘭。

路透報導，烏克蘭政府軍在東部頓涅茨克地區與俄國 所支持的分離主義者衝突升溫，基輔也拉高分貝警示俄羅斯派兵烏東邊境施壓，烏克蘭總統澤倫斯基8日也視察烏東前線地區，提振士氣。

德國政府公布梅克爾與普亭通電話的內容，指出「總理要求俄國解除兵力以便降溫情勢」；但普丁反指烏克蘭沿烏東軍事接觸線「挑釁」。俄德雙方確認，將透過「諾曼第模式」尋求解決，意指由法德斡旋，讓烏俄和平談判。

另一方面，美國國防部官員今天向CNN透露，鑒於俄羅斯在烏東邊界持續增加軍力，未來幾周將派遣軍艦到黑海，以示對烏克蘭的支持。

白宮8日表示，俄羅斯陳兵烏克蘭東部邊界自2014年以來人數最多，美國日益擔憂「俄羅斯近來升高侵略行動」。這是拜登政府首度對俄國增兵規模的描述。2014年3月烏東衝突升高時，在烏克蘭邊境的俄軍約是2.5萬到3萬多人。

官員表示，美國海軍在黑海的行動多為例行性，但若布署軍艦，則是對莫斯科傳達「華府正密切關注」的特定訊息，還表示海軍會持續在黑海國際空域空中偵察，監視俄國海軍動靜及在克里米亞的俄軍動向。

1936年的蒙特魯公約賦予土耳其對進出黑海相關海峽的控制權，非黑海沿岸國的美國若要通過，必須14天前告知。目前還不清楚美方是否發送通知。

【BBC報導，前俄國副總理、現任克里姆林宮副幕僚長柯札克說，要是烏克蘭對其境內東部的俄語居民發動全面性攻擊，俄軍將出手介入。他還警告，衝突升溫很可能會是烏克蘭步入末日的起點，「這槍不會是開在腿上，而是臉上」。】