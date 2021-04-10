日本核廢水擬2年後排入海 中國警告、網友撻伐
日本政府決定將儲存即將達到上限的福島第一核電站核污水排入大海。日媒報導，日本政府擬在13日開會決定，目標是2年後開始排放；對此，中國外交部發言人趙立堅表示「日本需與周邊國家充分協商的基礎上慎重決策」。中國網友也撻伐，痛斥將禍害全人類。
NHK報導，保管福島核一廠核廢水的儲罐最快明年夏天將達到容量極限。日本政府已敲定核廢水排放入海的方針，放流前會將核廢水稀釋到國家基準的1/40，約是世衛組織設定的飲用水標準的1/7。
日本政府小委員會做成報告指出，將放射性物質活度稀釋至法令標準以下後，排入海洋的方式，比排入空氣中更為可行。日本首相菅義偉7日也在官邸與全國漁業協會聯合會（全漁聯）會長岸宏會晤，尋求理解。
另外，日本政府將借助聯合國國際原子能總署（IAEA），向國內外公布透明、客觀的資訊，以避免不實謠言流傳。
對此，中國外交部發言人趙立堅指出，日本核事故造成放射性物質洩漏，對海洋環境、食品安全和人類健康已經產生深遠的影響。日本政府應當秉持對國民、周邊國家以及國際社會高度負責任的態度，深入評估福島核電站含氚廢水處理方案可能帶來的影響，主動、及時地以嚴格、準確、公開、透明的方式披露資訊。
311福島核災後，為了讓核子反應爐內熔融核燃料保持穩定，必須持續注水冷卻，這些冷卻水加上流進反應爐的地下水及雨水等，形成含有超高濃度放射性物質的「汙染水」，每天以140公噸的速度持續增加。
這些「汙染水」透過淨化裝置去除氚以外多數輻射物質，最後變成「核廢水」，貯藏在福島核電廠腹地內，到目前已有1061座儲水槽。
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