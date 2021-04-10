日本核廢水擬2年後排入海 中國警告、網友撻伐

日本福島第一核電廠在311核災後持續產生的含氚核廢水，日本政府擬在13日開會決定將稀釋後的核廢水排入海，目標是2年後開始排放。（美聯社）

日本 政府決定將儲存即將達到上限的福島第一核電站核污水排入大海。日媒報導，日本政府擬在13日開會決定，目標是2年後開始排放；對此，中國 外交部發言人趙立堅 表示「日本需與周邊國家充分協商的基礎上慎重決策」。中國網友也撻伐，痛斥將禍害全人類。

NHK報導，保管福島核一廠核廢水的儲罐最快明年夏天將達到容量極限。日本政府已敲定核廢水排放入海的方針，放流前會將核廢水稀釋到國家基準的1/40，約是世衛組織設定的飲用水標準的1/7。

日本政府小委員會做成報告指出，將放射性物質活度稀釋至法令標準以下後，排入海洋的方式，比排入空氣中更為可行。日本首相菅義偉7日也在官邸與全國漁業協會聯合會（全漁聯）會長岸宏會晤，尋求理解。

另外，日本政府將借助聯合國國際原子能總署（IAEA），向國內外公布透明、客觀的資訊，以避免不實謠言流傳。

對此，中國外交部發言人趙立堅指出，日本核事故造成放射性物質洩漏，對海洋環境、食品安全和人類健康已經產生深遠的影響。日本政府應當秉持對國民、周邊國家以及國際社會高度負責任的態度，深入評估福島核電站含氚廢水處理方案可能帶來的影響，主動、及時地以嚴格、準確、公開、透明的方式披露資訊。

311福島核災後，為了讓核子反應爐內熔融核燃料保持穩定，必須持續注水冷卻，這些冷卻水加上流進反應爐的地下水及雨水等，形成含有超高濃度放射性物質的「汙染水」，每天以140公噸的速度持續增加。

這些「汙染水」透過淨化裝置去除氚以外多數輻射物質，最後變成「核廢水」，貯藏在福島核電廠腹地內，到目前已有1061座儲水槽。