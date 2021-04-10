金正恩再喊「艱苦長征」引發大饑荒聯想 經濟陷空前危機？

金正恩8日在朝鮮勞動黨支部書記大會閉幕式致詞。（Getty Images）

北韓 官媒報導，北韓領導人金正恩 呼籲北韓勞動黨官員展開另一次「艱苦長征」(Arduous March)，將北韓目前的經濟危機，與1990年代發生的饑荒與災難做連結，引發外界聯想。

路透報導，金正恩8日在勞動黨支部書記大會閉幕式致詞，在呼籲官員在貫徹北韓新5年經濟計畫方面要更加積極負責。金正恩說：「為減輕人民的辛苦，哪怕是一點也好，我決定要求朝鮮勞動黨各級組織，發動更加艱辛的艱苦長征。」

根據金正恩的發言，他說勞動黨必須報答人民的忠誠，並成為他們最忠實的「侍僕」。

據報導，原為北韓重要靠山的蘇聯當年解體後，讓北韓經歷一段嚴重大饑荒，多達300萬人喪命，當時北韓官員就是用「艱苦長征」一詞來動員人民。

「艱苦長征」這段時期通常是被當歷史來談，但金正恩顯然把目前危機與當年饑荒情形對比，在談論北韓正面臨有史以來最糟處境時用上這四個字。金正恩本周稍早表示北韓正面臨「前所未有的最糟情況」。

北韓迄今尚未通報任何新冠肺炎病例，但美國和南韓官員都對此存疑。北韓幾乎暫停所有跨境旅行，限制貿易往來並實施限制措施來防疫 。這些限制措施加上國際因北韓核武和彈道飛彈計畫而祭出的制裁，讓北韓經濟付出沉重代價，也升高人道危機隱憂。

由專家組成、負責觀察聯合國制裁措施的獨立小組近日報告，受防疫封城措施影響，國際救援組織難以接觸到北韓境內脆弱的女性和孩童族群，導致數十萬人恐無法取得必要的營養。

北韓公衛部官員發布聲明，否認有任何孩童營養不良的說法，還說這類報導目的是要損害北韓形象。