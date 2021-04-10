脫歐與疫情積累不滿 北愛爾蘭重現昔日動盪

北愛爾蘭自從４月開始，在貝爾法斯特、倫敦德里...等城市地區，出現暴動事件，7日更挾持一輛行駛中的公車，並擲彈縱火。（路透）

英國 的北愛爾蘭近日有巴士遭劫持，街頭出現亂石紛飛與縱火，蒙面的暴動青年投擲汽油彈，攝影記者當街被攻擊…種種騷動顯示，英國脫歐 與疫情，讓潛藏已久的不滿浮上檯面。

1921年愛爾蘭獨立戰爭結束後，北愛爾蘭選擇留在英國，但支持留在英國的聯合派與主張加入愛爾蘭的民族派在1960到1990年代的鬥爭武裝化，引發長年動亂。1998年，英國與愛爾蘭政府簽署「耶穌受難節協議」（Good Friday Agreement），推動北愛和平進程。

「紐約時報」報導，北愛近一周來的暴力場面彷彿重現往昔的動盪，凸顯23年來的和平進程有多脆弱。

英國脫歐後，諸多問題浮現，政壇認為北愛爾蘭新教徒（通常屬聯合派或保王派）怒火爆發有各種不同原因，但分析師都同意，迄今連續6晚的暴動已造成10人被捕、55名員警受傷，標誌著令人憂心的趨勢。

近日暴動中，不乏年僅13歲少年參與，震撼英國政壇，首相強生（Boris Johnson）與北愛分權政府8日都譴責暴力，呼籲冷靜並恢復秩序。

另外還令人擔心的是，最新一波暴力事件發生於北愛首府貝爾法斯特（Belfast）的敏感地區，地點位於新教徒社區與羅馬天主教徒社區的交界，恐怕引發報復。一般來說，聯合派多為新教徒，民族派主要是天主教徒。

部分人相信，有幕後組織利用教派之間的糾葛，以及對防疫 限制的不滿來生事、給警方找麻煩。雖然最近幾周緊張升溫，但近日的暴動可能早在數月前就已埋下種子。

去年6月，防疫措施雖禁止大型集會，北愛警方卻允許愛爾蘭共和軍（IRA）情報首腦史托瑞（Bobby Storey）的葬禮舉行；爭取北愛脫離英國加入愛爾蘭的IRA，正是當年發起暴力活動對抗英國政府的武裝團體。

當時約有2000人出席葬禮，其中不乏民族主義政黨「新芬黨」（Sinn Fein）高層；新芬黨曾被視為愛爾蘭共和軍的政治組織，現為北愛民主分權體系要角，支持者多為羅馬天主教派。

執法單位上周決定不對出席葬禮的賓客訴究違反防疫規定一事，這讓聯合派大為光火，抨擊獨厚新芬黨，並引發示威，要負責的警局局長下台。

紐時還指出，英國今年1月1日完成脫歐之後，北愛的緊張氣氛就已在醞釀。各方在脫歐談判期間，花了不少精力在防止北愛與愛爾蘭之間須實施貨物檢查。根據強生與歐盟達成的方案，北愛獲得特殊經濟地位，得以在英國與歐盟的貿易體系之間遊走。

然而，方案裡仍實施一些新的檢查措施，尤其是針對從英國本土運往北愛的貨品。希望與英國其他地方享有平等待遇的聯合派視這些措施為肉中刺，強生政府也未在北愛善盡溝通之責。

英國上議院保守黨成員、曾任6位英國政府北愛事務大臣幕僚的凱恩（Jonathan Caine）說：「聯合派內部瀰漫深層焦慮，感覺被遺棄，並認為這一切應該衝著共和主義者來，而不是他們」。愛爾蘭共和主義是一種政治運動，主張愛爾蘭在共和制度下是一個獨立的整體，視英國在愛爾蘭島任何地方的統治均屬非法。

凱恩表示，自英國與愛爾蘭於1998年簽署和平協議以來，一些聯合派分子始終不滿，「他們覺得共和主義者才是真正贏家，對方（共和派）好處占盡，自家（聯合派）一無所有」。

貝爾法斯特女王大學（Queen's University Belfast）政治系教授海華德（Katy Hayward）說：「我覺得（暴動發展趨勢）非常嚴重，因為我們可以看到情勢升溫容易、降溫卻難。」

她還說，脫歐震盪讓聯合派「覺得遭英國政府背叛，也感覺北愛在大英聯合王國內處境艱難，這股不安肯定會提高風險」。