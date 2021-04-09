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讓納瓦尼絕食抗議破功 獄警故意一旁烤雞喊香

編譯中心╱綜合8日電
在獄中服刑的俄羅斯反對派領袖納瓦尼，健康持續惡化。(路透)
在獄中服刑的俄羅斯反對派領袖納瓦尼，健康持續惡化。(路透)

目前正在服刑的俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）健康惡化，律師表示，他的背部有兩處椎間盤突出，四肢開始失去知覺。

綜合外電報導，納瓦尼自3月31日開始絕食，抗議獄方未妥善治療他的嚴重背痛與雙腿麻木症狀，至今已絕食超過一周，納瓦尼7日透過Instagram表示，獄方居然祭出奇招，試圖藉由在他面前「烤雞」，讓他的絕食抗議破功。

納瓦尼說，他知道俄羅斯政府試圖抹黑他「假絕食」，並取笑他的行動，納瓦尼也強調，他只會在相機正在錄影的時候去廚房喝水，而獄警不僅故意在他面前料理雞肉，還對他說，「（味道）多香啊，放棄吧，你不會成功的」。

納瓦尼的律師證實，納瓦尼被安置在監獄病房內，在反映雙腿和背部麻痛後，接受了核磁共振檢查，一名醫師已經告知納瓦尼患有椎間盤突出問題，且「難以治療」。

米哈伊洛娃說，納瓦尼仍在發燒且嚴重咳嗽，曾一度燒到攝氏39度，之後又回落到37度。她補充說，檢測結果尚未顯示他確診新冠肺炎或肺結核。

納瓦尼上周宣布展開絕食抗議，盼能迫使獄方為他提供適當醫療照護。

對於納瓦尼的狀況，國際特赦組織秘書長卡拉馬德（Agnes Callamard）認為，俄羅斯當局可能希望透過讓納瓦尼「緩慢死亡」，掩蓋他身上發生的一切。

納瓦尼去年因為遭神經毒劑毒害赴德國柏林就醫，今年1月返回俄羅斯後，法院以他違反假釋條件為由被判入獄2年6個月。

納瓦尼 俄羅斯 檢測

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