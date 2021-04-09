我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

嬌生出包 加州下周疫苗供應量將大減15%

金山華裔婆婆遇襲案 完整影片曝光 她只打了嫌犯腳

王室宮鬥弟敗 約旦國王：危機解除

編譯中心╱綜合8日電
約旦國王阿布杜拉二世。(美聯社)
約旦國王阿布杜拉二世。(美聯社)

約旦國王阿布杜拉二世（King Abdullah II）昨天打破沉默，他告訴國人，同父異母弟弟韓沙（Hamzah）引發的數十年來最嚴重政治叛亂危機已經解除。

韓沙4月3日寄一段影片給英國BBC，內容是他抨擊「至少15到20年來，我們治理結構中普遍存在的無能，而且每況愈下」，約旦政府指控韓沙涉入「煽動性陰謀」，要「動搖王國安全」，韓沙和其他至少16人一起被拘捕。

韓沙是阿布杜拉二世的同父異母弟弟，過去曾是王儲，但他的王儲頭銜在2004年遭撤銷。

中央社引述法新社報導，阿布杜拉二世表示，韓沙在他的「保護」之下，目前人在官邸，「相當安全」。在叔父居中調解下，韓沙已在一封簽名信中表示效忠國王。

41歲的韓沙以直諫敢言受民眾歡迎，1999年獲封為王儲，但在2004年遭廢黜。上周六韓沙聲稱被軟禁。軟禁後，哈姆扎寄出兩段影片給英國傳媒，批評政府貪污無能，政府不得民心罪不在他，又拒絕噤聲。在叔父居中調停下，韓沙周一簽聲明效忠國王。

國家電視台發表阿布杜拉二世署名的演說：「過去幾天的挑戰，對國家穩定而言並非最危險，對我來說卻最痛苦，因為叛亂來自內外相逼。」目前還不清楚國王所指的「外」，是來自王室以外還是王國以外。

約旦外交部長沙法迪（Ayman Safadi）表示，和外部勢力有聯繫的陰謀策畫者已遭起訴，但他拒絕透露其身分。

約旦前王儲親王韓沙。(取材自推特)
約旦前王儲親王韓沙。(取材自推特)

英國

上一則

南韓26歲海軍特種兵才貌雙全 韓妹暴動

下一則

真假？德國：若歐盟批准 將買俄國疫苗

延伸閱讀

約旦政變落幕 前王儲簽承諾書「效忠國王」

約旦政變落幕 前王儲簽承諾書「效忠國王」
約旦前王儲稱遭軟禁 母親推文盼正義得以伸張

約旦前王儲稱遭軟禁 母親推文盼正義得以伸張
梅根專訪「背叛英人」 王室作者預測：她不會再回英國

梅根專訪「背叛英人」 王室作者預測：她不會再回英國
約旦宮廷政變？前王儲被軟禁 20人被捕

約旦宮廷政變？前王儲被軟禁 20人被捕

熱門新聞

帕奎奧在IG表達「有種來跟我打」。 (擷自帕奎奧IG)

「有種來跟我打」 菲律賓拳王向攻擊亞裔者宣戰

2021-04-01 19:53
接種新冠疫苗示意圖。（新華社）

研究：新冠疫苗只打第一劑 恐毫無保護力

2021-04-07 22:08
埃及首位女船長瑪瓦．伊斯蘭達遭謠傳為害長賜號擱淺的元凶，但當時她在數百公里外的「艾伊達四號」航行。（擷取自Instagram）

埃及女船長害長賜號擱淺？她無奈：我在別艘船

2021-04-04 06:23
南韓「世界泡菜研究所」攜手法國蒙彼利埃大學哮喘專家布斯蓋研究小組進行共同研究顯示，食用泡菜可能有助於減輕新冠肺炎症狀。(Pixabay)

這麼神奇？南韓研究：泡菜可能有助減緩新冠症狀

2021-04-03 14:06
網路瘋傳俄羅斯軍隊集結畫面。（取自YouTube）

俄軍隊邊境集結畫面曝光 專家：1個月內恐爆發世界大戰

2021-04-04 23:43
世衛總幹事譚德塞表示未來要追驗中國的病毒實驗室。（路透）

「中國別參與」24國際專家聯署再查新冠源頭

2021-04-07 22:33

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
視頻曝光 洛城蒙市兇手開多槍 殺人後20秒才離開

視頻曝光 洛城蒙市兇手開多槍 殺人後20秒才離開
民眾打嬌生疫苗出現嚴重副作用 科州接種站提早關閉

民眾打嬌生疫苗出現嚴重副作用 科州接種站提早關閉
前NFL球員 槍殺名醫家庭5人後自殺 包括2童

前NFL球員 槍殺名醫家庭5人後自殺 包括2童
美房市近乎失控 上市四天88人搶 76人喊付現

美房市近乎失控 上市四天88人搶 76人喊付現
「滾回你的國家」 華女用中文聊天被搧耳光

「滾回你的國家」 華女用中文聊天被搧耳光