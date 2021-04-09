王室宮鬥弟敗 約旦國王：危機解除

約旦國王阿布杜拉二世。(美聯社)

約旦國王阿布杜拉二世（King Abdullah II）昨天打破沉默，他告訴國人，同父異母弟弟韓沙（Hamzah）引發的數十年來最嚴重政治叛亂危機已經解除。

韓沙4月3日寄一段影片給英國 BBC，內容是他抨擊「至少15到20年來，我們治理結構中普遍存在的無能，而且每況愈下」，約旦政府指控韓沙涉入「煽動性陰謀」，要「動搖王國安全」，韓沙和其他至少16人一起被拘捕。

韓沙是阿布杜拉二世的同父異母弟弟，過去曾是王儲，但他的王儲頭銜在2004年遭撤銷。

中央社引述法新社報導，阿布杜拉二世表示，韓沙在他的「保護」之下，目前人在官邸，「相當安全」。在叔父居中調解下，韓沙已在一封簽名信中表示效忠國王。

41歲的韓沙以直諫敢言受民眾歡迎，1999年獲封為王儲，但在2004年遭廢黜。上周六韓沙聲稱被軟禁。軟禁後，哈姆扎寄出兩段影片給英國傳媒，批評政府貪污無能，政府不得民心罪不在他，又拒絕噤聲。在叔父居中調停下，韓沙周一簽聲明效忠國王。

國家電視台發表阿布杜拉二世署名的演說：「過去幾天的挑戰，對國家穩定而言並非最危險，對我來說卻最痛苦，因為叛亂來自內外相逼。」目前還不清楚國王所指的「外」，是來自王室以外還是王國以外。

約旦外交部長沙法迪（Ayman Safadi）表示，和外部勢力有聯繫的陰謀策畫者已遭起訴，但他拒絕透露其身分。